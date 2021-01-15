Обзор ⟩ Что писали об отставке Юри Ратаса мировые средства массовой информации?

В основном, крупные издания передавали либо сообщение вильнюсского бюро информационного агентства Reuters, либо хельсинкского бюро Associated Press.

Новость опубликовали, к примеру, New York Times, Al Jazeera, Euronews, Deutsche Welle, Financial Times и News York Times.

Агентство Reuters дошло до скандалов с EKRE

Сообщение Reuters об отставке Юри Ратаса было в значительной степени основано на новости BNS: «Эстонскую оппозицию попросили выйти напередний план после отставки премьер-министра из-за скандала».

Reuters отметило, что председатель Партии реформ Кая Каллас, которую председатель Центристской партии Юри Ратас обыграл после победы на выборах 2019 года, теперь нуждается в поддержке парламентского большинства, чтобы стать премьер-министром. Агентство кратко описывает скандал в Porto Franco и последующую отставку Ратаса.

Агентство Reuters также напомнило, что партия EKRE вызывала головную боль у коалиции. Был приведен имевший место в декабре 2019 года случай, когда министры EKRE назвали премьер-министра Финляндии Санну Марин продавщицей. Агентство также отметило, что в январе этого года EKRE заявляла, что «глубинное государство» влияло на выборы в Литве и Румынии.

AP ввело в игру Таллинн

Агентство AP также кратко объяснило скандал в Porto Franco и отметило, что отставка премьер-министра не означает автоматически проведение новых выборов. AP отметило, что в связи с инцидентом был допрошен мэр Таллинна Михаил Кылварт. Агентство добавило, что Центристской партии единолично принадлежит власть в Таллинне и что подавший в отставку премьер-министр Юри Ратас является председателем этой партии.

Британская газета The Guiardian процитировала заявление Ратаса об отставке, в котором премьер-министр сказал, что его шаг не означает, что кто-либо из подозреваемых будет признан виновным. В публикации упоминается, что из-за отставки премьер-министра развалилось правительство, в которое входила крайне правая партия EKRE. Газета отмечает, что отставка состоялась всего за день до парламентского голосования по референдуму о браке, который должен был пройти по инициативе EKRE.

Bloomberg дал более основательный обзор

Bloomberg, у которого есть собственный эстонский корреспондент, более подробно осветил падение правительства. Статья Bloomberg озаглавлена ​​«Скандал утопил премьер-министра Эстонии и его ультраправых союзников».