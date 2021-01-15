Пт, 15.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Экстренное сообщение от компании Pfizer: как это изменит планы вакцинации в Эстонии?
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Видео и блог ⟩ Экстренное сообщение от компании Pfizer: как это изменит планы вакцинации в Эстонии?

Вакцина Pfizer-BioNTech ФОТО: Erakogu

Компания Pfizer заявила, что у них проблемы с поставками, и в связи с этим поставки вакцин в Эстонию будут сокращены. Министерство социальных дел провело внеочередную пресс-конференцию сегодня, 15 января, в 18:00, чтобы прояснить ситуацию.

В пресс-конференции приняли участие министр Танель Кийк и вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, которые рассказали, как полученная от Pfizer информация повлияет на запланированную на следующие две недели вакцинацию. 

Балтийские и Северные страны в пятницу призвала Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации. 

"Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичных объяснений ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок. Национальные правительства не могут планировать успешную вакцинацию, не видя графиков доставки вакцины", - говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.

Министры Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании и Швеции в письме еврокомиссару по вопросам здравоохранения утверждают, что проблемы с поставками вызывают серьезную обеспокоенность надежностью и устойчивостью процесса вакцинации.   

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