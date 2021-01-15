Видео и блог ⟩ Экстренное сообщение от компании Pfizer: как это изменит планы вакцинации в Эстонии?

В пресс-конференции приняли участие министр Танель Кийк и вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, которые рассказали, как полученная от Pfizer информация повлияет на запланированную на следующие две недели вакцинацию.

Балтийские и Северные страны в пятницу призвала Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.

"Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичных объяснений ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок. Национальные правительства не могут планировать успешную вакцинацию, не видя графиков доставки вакцины", - говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.