Скандально известный Союз инвесторов попал в поле зрения криминальной полиции

В чем конкретно заключается дело, полиция уточнить не пожелала: «Бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции ведет уголовное дело, в ходе которого проверяются подозрения, связанные с несанкционированной и запрещенной экономической деятельностью. Ни одному юридическому лицу не предъявлено подозрение, и текущее состояние производства не позволяет публиковать более подробную информацию о содержании подозрения или подозреваемых лицах», - сказала Postimees пресс-секретарь полиции Леана Лойде.

Еще два года назад Союз инвесторов попадал на газетные страницы, когда обещал привлечь в Эстонию 100 миллионов евро индийских денег. Насколько известно, этот план так и не стал реальностью. В конце того же года Äripäev провел эксперимент, в ходе которого возник ряд вопросов относительно деятельности Союза инвесторов.

Äripäev давно пишет о том, что деятельность Союза инвесторов может быть не совсем честной. Официально главой компании является Хейкки Мойк, но, по словам источников, которые общались с Äripäev, настоящим руководителем является Свен Уусъярв.

Тем, кто был заинтересован в инвестировании, предлагалось инвестировать в компании, связанные с ведущими фигурами Союза инвесторов, такие как Medical Pharmacy Group, которая в какой-то момент планировала выход на биржу.

В октябре 2017 года после тщательного обсуждения комиссия по листингу и надзору Таллиннской фондовой биржи Nasdaq отказала Medical Pharmacy Group в разрешении на торговлю B-акциями.