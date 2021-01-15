Скандально известный Союз инвесторов попал в поле зрения криминальной полиции

В чем конкретно заключается дело, полиция уточнить не пожелала: «Бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции ведет уголовное дело, в ходе которого проверяются подозрения, связанные с несанкционированной и запрещенной экономической деятельностью. Ни одному юридическому лицу не предъявлено подозрение, и текущее состояние производства не позволяет публиковать более подробную информацию о содержании подозрения или подозреваемых лицах», - сказала Postimees пресс-секретарь полиции Леана Лойде.
Еще два года назад Союз инвесторов попадал на газетные страницы, когда обещал привлечь в Эстонию 100 миллионов евро индийских денег. Насколько известно, этот план так и не стал реальностью. В конце того же года Äripäev провел эксперимент, в ходе которого возник ряд вопросов относительно деятельности Союза инвесторов.
Äripäev давно пишет о том, что деятельность Союза инвесторов может быть не совсем честной. Официально главой компании является Хейкки Мойк, но, по словам источников, которые общались с Äripäev, настоящим руководителем является Свен Уусъярв.
Тем, кто был заинтересован в инвестировании, предлагалось инвестировать в компании, связанные с ведущими фигурами Союза инвесторов, такие как Medical Pharmacy Group, которая в какой-то момент планировала выход на биржу.
В октябре 2017 года после тщательного обсуждения комиссия по листингу и надзору Таллиннской фондовой биржи Nasdaq отказала Medical Pharmacy Group в разрешении на торговлю B-акциями.
Investoriteliit (Союз инвесторов)
Коммерческое наименование: Investoriteliit.ee OÜ, бывшая Alden Capital
Учрежден в 2012 году
Реальный бенефициар, согласно данным Коммерческого регистра: Свен Уусъярв
Согласно налоговым данным, в 2020 году оборот компании составил около 226 000 евро. Годовой отчет за 2019 год не сдан, но, по общедоступным данным, оборот компании на тот момент оставался на уровне более 400 000 евро. В 2018 году прибыль составила 85 869 евро при дохоже от продаж в размере 81 358 евро.