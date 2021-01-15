Более 200 добровольных морских спасателей больше не могут участвовать в спасательных работах

По состоянию на конец декабря являются недействительными справки о здоровье нескольких сотен добровольных морских спасателей. Обязанность подтвердить прохождение медицинского контроля лежит на самих добровольных морских спасателях, но Департамент полиции и погранохраны в течение года неоднократно напоминал об обязанности обновить справку всем добровольческим объединениям. Несмотря на это справку не предоставили 213 человека и решением департамента их лишили статуса добровольного морского спасателя.

Руководитель группы морской безопасности бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла сказала, что прохождение медицинского контроля и наблюдение за своим здоровьем защищает прежде всего самого добровольца.

„Работы по спасению на море трудны как физически как и морально, и во время вызова всегда может произойти что-то неожиданное, так как погода, море, да и само событие могут измениться в один момент. Добровольные морские спасатели являются для нас равноправными партнерами, которых мы привлекаем примерно в половине происходящих на море случаев. Мы должны быть уверены в том, что морские спасатели, которых мы отправляем на вызов, компетентны и могут справиться и со сложной ситуацией. Но самое главное то, чтобы люди с такого вызова вернулись на берег живыми и здоровыми и чрезмерно не рисковали собой. Поэтому важно, чтобы врач оценил, позволяет ли здоровье человека участвовать ему в работе, которая связана с такими рисками", – пояснила Кохтла.

Для получения статуса добровольного морского спасателя человек должен быть профессионально пригодным и соответствовать требованиям по физической подготовке, пройти по меньшей мере базовое обучение, сдать зачет, a состояние его здоровья должно позволять участвовать в добровольных спасательных работах на море. Проходить проверку здоровья следует один раз в пять лет. Те добровольные морские спасатели, которые сейчас были лишены статуса, но желают его восстановить, должны предоставить департаменту необходимые документы, в том числе действительную справку о здоровье. Заново базовое обучение проходить не требуется.

Лишение статуса добровольного морского спасателя не означает, что это человек не может принимать участие в работе добровольческого объединения, так кроме спасательных работ добровольцы проводят превентивную работу, обучая людей безопасности на море.

По оценке Департамента полиции и погранохраны, освобождение людей от статуса добровольных морских спасателей не повлияет на скорость реагирования на происшествия.

"Людей в добровольческих объединениях достаточно много, a активные добровольцы, которые больше всего принимают участие в работах, вовремя обновляют свои справки. В зимний период многие объединения не находятся в готовности к реагированию и это дает возможность всем, что желает восстановить свой статус, сделать это до начала навигационного периода", – сказала Марге Кохтла.