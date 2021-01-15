Видео ⟩ Трагический инцидент на Певческом поле: у 10-летней девочки - множественные переломы и гематома мозга

Кетлин пришлось делать операцию на мозге, и сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.
Мальчик, который врезался в Кетлин на санках, убежал.
"Я видела это столкновение, как она упала, в тот момент мне не было видно насколько серьезным было падение. Я не смогла сразу прийти ей на помощь, потому что горка очень скользкая, - рассказала мать девочки. - Когда я, наконец, спустилась, я увидела, что у нее шла из носа кровь. Она сама встала на ноги, у нее немного кружилась голова. У нее были небольшие проблемы с памятью - она не помнила, где она, почему она тут оказалась".
Поначалу семья даже не поняла, что ситуация настолько серьзна, поскольку помимо кровотечения из носа других внешних проявлений не было. Но когда девочку начало тошнить, мама заподозрила сотрясение мозга и вызвала скорую.
Компьютерное обследование выявило гематому мозга. На следующий день стало известно, что гематома увеличилась. А когда она увеличилась и на третий день, было решено делать операцию на мозге.
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