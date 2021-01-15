Видео ⟩ Трагический инцидент на Певческом поле: у 10-летней девочки - множественные переломы и гематома мозга

"Я видела это столкновение, как она упала, в тот момент мне не было видно насколько серьезным было падение. Я не смогла сразу прийти ей на помощь, потому что горка очень скользкая, - рассказала мать девочки. - Когда я, наконец, спустилась, я увидела, что у нее шла из носа кровь. Она сама встала на ноги, у нее немного кружилась голова. У нее были небольшие проблемы с памятью - она не помнила, где она, почему она тут оказалась".