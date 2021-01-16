Лицо недели ⟩ Связалась на свою голову с общественностью. А она не оценила

В пятницу на своей странице в Facebook Илона Калдре попросила у земляков помощи и поддержки, потому что ее уже две недели травят в прессе, после того, как “Северное побережье” пересказало (по ее мнению, неверно) содержание передачи. И этот скандал оппозиция даже может использовать для очередного свержения управы.

У ясновидящей очевидный конфликт с прессой, она утверждает, что журналисты намеренно искажают реальность. При этом стоит иметь в виду, что, например, только на двух порталах Postimees (на русском и на эстонском языке) о скандальной передаче прочитали в десять раз больше людей, чем напрямую посмотрели эту передачу на YouTube. То есть, что сказала Илона Калдре (и что она хотела сказать) большинство людей узнали не напрямую.

В декабре известная ясновидящая пересела из кресла депутата горсобрания в кресло специалиста волостной управы по связям с общественностью. В пух и прах разругаться с прессой, заступая на этот пост - это, конечно, странная стратегия. Но сама Калдре в эфире сказала, что ее задача - напрямую связать народ и власть, без посредничества газет. Волостной старейшина позже встал на ее защиту, отметив, что сквернословить, конечно, нехорошо, но Илона Калдре всё же сделала власть ближе к народу.

На своей страничке Илона Калдре настаивает, что слова, которые она использовала в эфире, не такие уж неприличные. Программа изначально задумывалась как неофициальная, молодежная, даже эпатажная, и ясновидящая свободно употребляла производные от слова “хрен”. К середине интервью, когда речь зашла о “Битве экстрасенсов”, а потом и о политических битвах в городском собрании Йыхви, Илона Калдре не смогла обойтись уже без явно матерных слов.

Но кроме формы, прессу зацепило и содержание разговора. Разве начался бы такой скандал, если бы Илона Калдре в эфире не вспоминала свое счастливое пионерское детство и не сказала, что испытывает тревогу, когда низколетящий истребитель НАТО будит ее в пять утра? Был бы такой скандал, если бы она не заявила, что нетолерантна к открытым гомосексуальным отношениям? И что она (в прошлом - операционная сестра) не верит в пользу всеобщего ношения масок и считает, что добровольная вакцинация превращается в принудительную?

В общем, ясновидящий специалист по связям с общественностью высказалась по вопросам, по которым излагать нестандартное мнение становится почти неприлично.