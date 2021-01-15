Правительство утвердило распоряжение, касающееся ограничений в Ида-Вирумаа и Харьюмаа

Образование

С 25 января разрешено контактное обучение на всех ступенях формального образования. При организации учебной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Обзор мер предосторожности и другие вопросы, связанные со сферой образования, доступны по адресу: hm.ee/koroona.

До 25 января в контактном обучении могут участвовать классы с первого по четвертый, а также девятые и двенадцатые. В помещениях в этот период действует обязанность носить маски. Маски не должны носить дети моложе 12 лет и люди, которым это противопоказано по состоянию здоровья или в силу характера деятельности, а также иных весомых причин.

Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, занятия спортом и тренировки

С понедельника, 18 января, в помещениях разрешены индивидуальные занятия вместе с наставником – спорт, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, повышение квалификации. Необходимо, чтобы заполняемость помещения при этом не превышала 25%. Также нужно соблюдать другие меры, препятствующие распространению вируса, например, носить маску, выполнять правила дезинфекции и так далее.

Вне помещений молодежная работа, деятельность и образование по интересам, повышение квалификации, тренировки и спорт по-прежнему разрешены. Количество участников в группе может быть до 11, включая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой.

Ограничения не применяются к деятельности в рамках государственной учебной программы, спортивной деятельности, проходящей в рамках соревновательной системы спортивных союзов, в том числе занятиям членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные Эстонии, а также игроков команд высшей лиги. Кроме того, от ограничений освобождены деятельность, связанная с обороной и внутренней безопасностью, и занятия для людей с особыми потребностями, в том числе оказание услуг социальной и трудовой реабилитации.

Культура

В музеях и выставочных залах разрешено передвигаться с учетом правила 2+2, помещения должны быть заполнены не более, чем наполовину. В помещениях нужно носить маску. Вне помещений размер группы не должен превышать 11 человек вместе с руководителем. Нельзя контактировать с другими группами. Театральные представления, концерты и киносеансы запрещены.

Заведения общепита

С 18 января смягчается запрет на пребывание в залах обслуживания заведений общепита. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть открыты для обслуживания клиентов на месте в промежутке с 6.00 до 19.00. Помещение должно быть заполнено максимум на 25 процентов, клиенты должны быть рассредоточены по залу, передвигаясь по помещению, необходимо учитывать правило 2+2, которое не распространяется на семьи. В отношении продажи еды навынос временных ограничений не установлено.

До 1 января действующие ограничения будут сохранены

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа запрещено пребывание в помещениях развлекательных заведений. Вне помещений необходимо обеспечить, чтобы количество клиентов в группе не превышало 11 (вместе с руководителем), а группы не контактировали между собой.