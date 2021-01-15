Особое мнение ⟩ Один министр был против продления ограничений на культурные мероприятия

С понедельника ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будут ослаблены. В помещениях будет в индивидуальном порядке разрешено обучение и занятия по интересам, дополнительное обучение, работа с молодежью, спорт и тренировки. На открытом воздухе вся перечисленная деятельность будет разрешена в группах до 10 человек.

Министр культуры Тынис Лукас ("Отечество") объяснил Postimees, что здесь по-прежнему подразумеваются индивидуальные виды спорта: во всех спортивных сооружениях, бассейнах и теннисных залах спортсмены могут тренироваться с тренером, соблюдая правило 1+1. «Держаться на расстоянии друг от друга. Это правило действовало и раньше, и людям удавалось должным образом соблюдать», - объяснил Лукас.

На вопрос, как передвигаться вне спортзала, Лукас ответил, что людям нельзя собираться. «Рекомендуется оставлять пространство между шкафчиками. Понятно, что в раздевалке больше людей вместе, но поскольку тренировки проходят не в группах, значит, рассеяние уже обеспечивается. Об этом должны подумать организаторы, и для этого есть инструкции», - сказал министр культуры.

Как насчет обязанности носить маску? «Все организовано в соответствии с инструкциями и здравым смыслом. Не обязательно идти в душ с маской. Вы должны находиться в комнате в маске, но при занятиях спортом маска не обязательна», - пояснил Лукас и добавил, что в Эстонии ношение маски не обязательно при занятиях спортом.

С понедельника в музеях и выставочных учреждениям разрешается перемещаться по правилу 2+2, а заполняемость зала не должна превышать 50 процентов. Под открытым небом группа посетителей по-прежнему может насчитывать до 10 человек.

Лукас сказал, что вчера в правительстве состоялось соответствующее обсуждение. Однако министр культуры не согласился с другими членами правительства. "Продлено было потому, что распространение вируса вызывает беспокойство и его необходимо обуздать. Большинство в правительстве считало, что поэтому контакты должны быть ограничены, и сейчас не время открывать кинотеатры, театры и концертные залы», - обяснил Лукас.

«Я придерживаюсь мнения, что в залах со стационарными сиденьями и 50-процентной рассеянием, как предусматривало о последнее правило, заражения не возникают и находиться там относительно безопасно. До сих пор инфекции в таких местах не было», - уточнил Лукас, почему он не согласен с другими министрами.

По его словам, другие члены правительства тоже могли бы дать шанс культуре. «Людям нужна культура. Культура - одно из фундаментальных прав. Можно было бы позволить людям наслаждаться культурой», - говорит Лукас. Он был единственным министром, который остался при особом мнении.

Тынис Лукас также внес компромиссное предложение: продлить время закрытия залов со стационарными сиденьями на одну неделю. «Но правительство решило продлить его на две недели», - отметил он.