Фото и видео ⟩ Итоги второго дня коалиционных переговоров: обещан налоговый мир

"День был длинный, но мы идем по графику. Мы достигли договоренностей, потому что есть желание идти на компромисс. Мы рассмотрели темы инфраструктуры, финансов, науки и инноваций. Что касается инфраструктуры, люди не могут работать удаленно без высокоскоростного интернета. Вот почему так важно построить высокоскоростной интернет. Мы ускорим процесс Rail Baltic и продолжим двигаться вперед в вопрове строительства туннеля Таллинн-Хельсинки", - сказала на пресс-конференции лидер Партии реформ Кая Каллас.

По ее словам, стороны договорились, что 1% процент ВВП будет по-прежнему инвестироваться в науку и развитие. "Поскольку главными проблемами являются климат и цифровая революция, мы создаем средства на будущее, чтобы двигаться вперед. Водородная стратегия и связанные с ней пилотные проекты также важны".

Каллас также отметила, что самые большие споры были в финансах. "Мы договорились двигаться к сбалансированному государственному бюджету. Понятно, что минус бюджета очень большой и не может быть превышен сразу. Мы намерены предпринять четкие шаги для преодоления этого", - подчеркнула она.

Также были серьезные споры по поводу налогов. "Учитывая кризис, мы договорились не вносить никаких изменений в систему налогообложения. Обещаем налоговый мир", - сказала Каллас.

По словам лидера реформистов, это означает, что Партия реформ не будет требовать изменений в системе необлагаемых налогом доходов, а Центристская партия не станет требовать более высоких ступеней для этой системы.

Каллас также сказала, что обсуждались возможные сокращения бюджета. "Невозможно сразу достичь сбалансированности государственного бюджета", - сказала она. С этим согласилась и представитель Центристской партии Майлис Репс.