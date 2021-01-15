Медик: у переболевших Covid-19 детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром

В последние недели в Детской больнице у пяти детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром.

Относительно общего количества детей это число очень небольшое, но не менее тревожное для родителей этих детей, сказала врач.

Паваре призывает родителей уделять особое внимание детям, переболевшим Covid-19 или в семье которых был больной Covid-19. Если родители в течение нескольких дней наблюдают у своих детей повышенную температуру тела, т.е. 38 градусов и более, сильную сонливость, а также если ребенок отказывается есть и пить, появляется выраженная кожная сыпь, разного рода боли в животе, рвота, диарея, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Учитывая, что заболеваемость Covid-19 у детей значительно ниже, чем у взрослых, у населения сложилось впечатление, что дети не подвержены риску тяжелого заболевания, заключила врач.

По словам Паваре, в США, Великобритании и других европейских странах весной было зарегистрировано очень мало детей, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии с температурой, сыпью, проблемами с сердцем или другими органами. Она подчеркивает, что

все эти случаи были связаны с инфекцией Covid-19, которая протекала бессимптомно или в легкой форме у детей в течение нескольких недель до перехода в тяжелое состояние.

"Ухудшение здоровья, называемое мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C, multisystem inflammatory syndrome in children), обычно развивается у детей в течение двух-четырех недель после того, как они переболели Covid-19", - объясняет профессор.

Она добавляет, что в случаях, которые еще не были четко объяснены, известно, что вирус вызывает нарушения в регуляции иммунной системы с выраженной воспалительной реакцией в нескольких системах органов.

Комментируя мировой опыт, профессор отмечает, что

такие вспышки проблем со здоровьем у детей фиксируются в тот момент, когда пандемия достигает своего пика и развивается у очень небольшого числа детей - менее 0,1% от числа заболевших.

"В последние недели мы также наблюдали такие случаи в Детской больнице. В настоящее время мы лечим пять пациентов дошкольного и начального школьного возраста с Covid-19, у которых есть проблемы со здоровьем из-за сверхактивного иммунного ответа", - сказала медик.

Хотя сама вирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме, и вирус больше не обнаруживается в организме, инфекция Covid-19, по-видимому, была спусковым механизмом для этого воспалительного явления, и такие реакции связаны с собственными характеристиками организма, которые все еще изучаются во всем мире.

Профессор отмечает, что в целом процент детей, которым требуется стационарное лечение после Covid-19, в Латвии все еще очень низок - около 1,3%, и, вероятно, останется таковым, но на него значительно влияет общий уровень заболеваемости в обществе.

Она также призналась, что в последние недели таким детям, госпитализированным в Детскую больницу, ранее не был поставлен диагноз Covid-19, и у них было очень умеренное течение болезни с парой симптомов, однако сейчас они нуждаются в стационарном лечении.

Чтобы обеспечить лечение этих детей, Детская больница следует международным рекомендациям, а также проводит дистанционные консультации с иностранными коллегами, которые являются авторами этих рекомендаций. "В больнице есть все необходимые лекарства и оборудование для обеспечения наилучшего лечения пациентов", - говорит профессор.

"От имени педиатров я хотела бы поблагодарить родителей маленьких пациентов, которые полностью поддерживают нас в процессе лечения, воодушевляют своих детей и призывают моих давних коллег принять меры предосторожности и уделять больше внимания здоровью детей после Covid-19 или в случаях, когда кто-то в семье переболел этой инфекцией", - рассказывает Паваре.