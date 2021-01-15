Полиция просит помощи в поисках 81-летней Анне

Сегодня, незадолго до 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Паэ в волости Ляэне-Харью 81-летняя Анне ушла на прогулку из дома своих родственников, но до сих пор не вернулась.

Полицейские начали искать ее в этом районе и проверили возможные места, куда могла пойти Анне. Известно, что женщина может перемещаться в районах Паэ, Харью-Ристи или Падизе.

Анне - худощавого телосложения, со светло-коричневыми короткими волосами. Ее рост - около 160 см.

Анне была одета в зелено-коричневую куртку, черные брюки и сапоги до колен. На голове - черно-белая шапка, на руках - варежки с отражателями.