Сб, 16.01.2021
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Юрген Лиги
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  • Пропавшую 81-летнюю Анне нашли в переохлажденном состоянии
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Пропавшую 81-летнюю Анне нашли в переохлажденном состоянии

Автомобиль полиции. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

В пятницу полиция обратилась за помощью в выяснении местонахождения пропавшей в Ляэне-Харьюской волости Харьюского уезда 81-летней Анне. 

В пятницу, незадолго до 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Паэ в волости Ляэне-Харью 81-летняя Анне ушла на прогулку из дома своих родственников, но до сих пор не вернулась.

Полицейские начали искать ее в этом районе и проверили возможные места, куда могла пойти Анне, но поиски не увенчались успехом.

Поздно вечером в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что с помощью местных жителей полицейские установили возможное направление движения женщины, после чего приступили к поискам в лесу недалеко от деревни Паэ.

Полицейские искали женщину вместе со спасателями и местными жителями и Анне нашли в переохлажденном состоянии в 21.45 на болотистой местности. Анне передали медикам, которые доставили находящуюся в тяжелом состоянии женщину в больницу.

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