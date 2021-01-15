Пропавшую 81-летнюю Анне нашли в переохлажденном состоянии

В пятницу, незадолго до 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Паэ в волости Ляэне-Харью 81-летняя Анне ушла на прогулку из дома своих родственников, но до сих пор не вернулась.

Полицейские начали искать ее в этом районе и проверили возможные места, куда могла пойти Анне, но поиски не увенчались успехом.

Поздно вечером в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что с помощью местных жителей полицейские установили возможное направление движения женщины, после чего приступили к поискам в лесу недалеко от деревни Паэ.