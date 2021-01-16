Сб, 16.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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В ВОЗ посоветовали не вводить паспорта привитых от COVID-19 путешественников

Женщина в аэропорту, фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендовал не вводить для международных поездок обязательного требования о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, пишет Newsru.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников", - сказано в заявлении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.

Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками".

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий.

Ранее создать сертификат о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников изучается.

Например, в России выдавать паспорта вакцинированных начали со 2 января. Получившие такой документ могут рассчитывать на ряд послаблений, впрочем, до сих пор не понятно, каких именно.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дискуссия о создании так называемых иммунных паспортов началась на международном уровне. Речь идет о документах, которые подтвердят наличие у человека иммунитета к коронавирусу.

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