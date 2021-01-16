В ВОЗ посоветовали не вводить паспорта привитых от COVID-19 путешественников

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников", - сказано в заявлении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.

Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками".

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий.

Ранее создать сертификат о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников изучается.

Например, в России выдавать паспорта вакцинированных начали со 2 января. Получившие такой документ могут рассчитывать на ряд послаблений, впрочем, до сих пор не понятно, каких именно.