Больница подозревает Eesti Keskkonnateenused в ненадлежащей утилизации опасных отходов

"Мы проводим большую работу, чтобы все рассортировать и ждем того же от наших партнеров, а в случае неправильного обращения с этими отходами работники, которые в соответствующих местах этим занимаются, рискуют заразиться целым рядом болезней", - сказал председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду, добавив, что до них дошла информация о том, что один из их договорных партнеров, Eesti Keskkonnateenused, не отвез отходы в надлежащее место. «Этот слух мы проверили и не смогли его ни подтвердить, ни опровергнуть, так что продолжаем держать руку на пульсе», - добавил Пеэду.
"Наше предприятие достаточно большое, и сотрудников у нас много. И если вы спрашиваете, дам ли я голову на отсечение, то этого я сказать не могу. Понятно, что если возникли такие подозрения, то мы со своей стороны проведем расследование, чтобы понять, на чем эти подозрения основываются, откуда они возникли и в чем проблема", - сказал председатель правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.
Если факт нарушения подтвердится, Keskkonnateenused заплатит больнице предусмотренный контрактом штраф. Обращаться в полицию руководство больницы пока не намерено.