Сб, 16.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Больница подозревает Eesti Keskkonnateenused в ненадлежащей утилизации опасных отходов
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Больница подозревает Eesti Keskkonnateenused в ненадлежащей утилизации опасных отходов

Северо-Эстонская региональная больница. ФОТО: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ненадлежащее обращение с потенциально опасными больничными отходами может представлять угрозу для здоровья людей. Руководство Северо-Эстонской региональной больницы подозревает в подобном обращении одну из фирм-партнеров - Keskkonnateenused, в которой уже пообещали провести внутреннее расследование, пишет Rus.ERR.

"Мы проводим большую работу, чтобы все рассортировать и ждем того же от наших партнеров, а в случае неправильного обращения с этими отходами работники, которые в соответствующих местах этим занимаются, рискуют заразиться целым рядом болезней", - сказал председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду, добавив, что до них дошла информация о том, что один из их договорных партнеров, Eesti Keskkonnateenused, не отвез отходы в надлежащее место. «Этот слух мы проверили и не смогли его ни подтвердить, ни опровергнуть, так что продолжаем держать руку на пульсе», - добавил Пеэду.

"Наше предприятие достаточно большое, и сотрудников у нас много. И если вы спрашиваете, дам ли я голову на отсечение, то этого я сказать не могу. Понятно, что если возникли такие подозрения, то мы со своей стороны проведем расследование, чтобы понять, на чем эти подозрения основываются, откуда они возникли и в чем проблема", - сказал председатель правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.

Если факт нарушения подтвердится, Keskkonnateenused заплатит больнице предусмотренный контрактом штраф. Обращаться в полицию руководство больницы пока не намерено.

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