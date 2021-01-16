Больница подозревает Eesti Keskkonnateenused в ненадлежащей утилизации опасных отходов

"Мы проводим большую работу, чтобы все рассортировать и ждем того же от наших партнеров, а в случае неправильного обращения с этими отходами работники, которые в соответствующих местах этим занимаются, рискуют заразиться целым рядом болезней", - сказал председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду, добавив, что до них дошла информация о том, что один из их договорных партнеров, Eesti Keskkonnateenused, не отвез отходы в надлежащее место. «Этот слух мы проверили и не смогли его ни подтвердить, ни опровергнуть, так что продолжаем держать руку на пульсе», - добавил Пеэду.