Экспорт нефтепродуктов вопреки логике: Лукашенко меняет Литву на Россию

Реализация Минском своих угроз под занавес года

О том, чтобы перенаправить часть грузов в обход балтийских портов, в Белоруссии активно заговорили после того, как в конце августа 2020 года, реагируя на жестоко подавляемые протестные акции в Белоруссии, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении ряда белорусских чиновников. В их числе оказался и сам Александр Лукашенко. Практически сразу он сообщил о возможности переориентации белорусского экспорта из литовских портов в российские.

А уже в начале сентября переговоры об этом провели главы правительств Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин. Однако тогда к конкретным решениям они не пришли. Неизбежностью изменение экспортного маршрута стало казаться в середине декабря, когда из Литвы поступила информация о том, что Белоруссия приостановила перевалку своих нефтепродуктов через Клайпедский порт.

Как сообщила 15 декабря компания Klaipedos nafta (оператор нефтяных и СПГ-терминалов порта Клайпеды), BNK (UK) Limited - "дочка" крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" - уведомила литовскую сторону о том, что останавливает отгрузку нефтепродуктов через Клайпеду на неопределенный срок.

Что может предложить Россия

В конце 2020 года российский и белорусский премьеры встретились вновь, после чего, по данным DW, и начались фактические подсчеты и сбор аналитики. Не заставило себя ждать и заявление официальных лиц России. В интервью РБК-ТВ 4 января вице-премьер Александр Новак подтвердил готовность Москвы принять часть белорусского экспорта и даже заверил, что первые поставки, вероятнее всего, состоятся уже в наступившем году. "На мой взгляд, 2021 год - это вполне реальные сроки, когда можно уже начать", - заявил Новак.

В качестве портов, которые могут принять белорусские нефтепродукты, называются Усть-Луга (150 км от Санкт-Петербурга), Приморск (5 км от города Приморска, конечная точка Балтийской трубопроводной системы) и "Морской порт Санкт-Петербург". Согласно ранее озвученным оценкам Александра Новака, в совокупности российские порты могли бы принять 4-6 млн тонн нефтепродуктов.

Доставка их может происходить по железной дороге и по трубопроводу. Иными словами, ключевыми "экономическими операторами" на этапе транспортировки станут "РЖД" и "Транснефть". Оба способа обойдутся белорусской стороне накладнее, чем продажи по старой схеме через порты Литвы и Латвии, и это признает сам Лукашенко. "Говорят, это дороже будет для Белоруссии. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам", - заверил он в сентябре.

Неоправданная с точки зрения экономики схема