Коронавирус подтвержден у 618 жителей Эстонии, скончались четыре человека

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Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 328 человек, а 280 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 81, в Пярнумаа — 55, в Тартумаа — 39, в Вырумаа — 20, в Ляэне-Вирумаа, Вильяндимаа и Рапламаа — по 14, в Валгамаа — 15, на Хийумаа — 7, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по 5, на Сааремаа и в Пылвамаа — по 4, а в Ляэнемаа три случая заражения коронавирусом. В случае десяти положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

По состоянию на утро 16 января в больницах находятся 385 пациентов с Covid-19, в отделении интенсивной терапии - 44 человека, на искусственной вентиляции легких - 27.

За сутки скончались четыре инфицированных коронавирусом человека. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 320 человек.

По состоянию на 16 января от коронавируса вакцинированы 17 959 человек.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 594,89 случая на 100 000 жителей. Доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,9% от общего количества сделанных тестов.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 690 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено более 35 000 положительных первичных результатов (5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 254 884 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 2574 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 462.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Ситуация не изменится за день-другой. «Нам нельзя терять бдительности. Мы должны обязательно выполнять все требования, направленные на борьбу с вирусом, то есть мыть руки, соблюдать дистанцию, в случае болезни оставаться дома и носить маски в помещениях, пока нам не удастся совместными усилиями взять под контроль распространение инфекции», - пояснила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.