На рынке недвижимости Эстонии появились необычные участники

Замечено несколько групп инвесторов, активно действующих на рынке. Среди них есть начинающие, портфель которых только начинает формироваться, есть и опытные участники, покупающие большое количество квартир. В основном это люди среднего возраста, у которых есть возможность с легкостью получить ссуду на покупку или вообще имеется капитал для инвестиций. Все чаще стали говорить и о молодых инвесторах.

Но в последнее время среди инвесторов возникла совершенно новая целевая группа. На тартуском рынке квартир появились активные бабушки и дедушки, которые стали приобретать маленькие квартиры для двух целей. Во-первых, чтобы гарантировать внукам безопасное место для жизни рядом с университетом. Во-вторых, позже квартиру планируется сдавать, что обеспечит им более высокий доход при выходе на пенсию.