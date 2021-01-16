Сб, 16.01.2021
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Индрек Касела
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На рынке недвижимости Эстонии появились необычные участники

Бабушки и дедушки активно интересуются рынком недвижимости. ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Статистика продаж фирмы Scandium Kinnisvara, специализирующейся на строительстве доходных домов, показывает, что на рынке появились активные бабушки и дедушки, вкладывающие средства в недвижимость. Например, на время учебы внуку приобретается маленькая квартирка, которую впоследствии планируется сдавать внаем. 

Замечено несколько групп инвесторов, активно действующих на рынке. Среди них есть начинающие, портфель которых только начинает формироваться, есть и опытные участники, покупающие большое количество квартир. В основном это люди среднего возраста, у которых есть возможность с легкостью получить ссуду на покупку или вообще имеется капитал для инвестиций. Все чаще стали говорить и о молодых инвесторах. 

Но в последнее время среди инвесторов возникла совершенно новая целевая группа. На тартуском рынке квартир появились активные  бабушки и дедушки, которые стали приобретать маленькие квартиры для двух целей. Во-первых, чтобы гарантировать внукам безопасное место для жизни рядом с университетом. Во-вторых, позже квартиру планируется сдавать, что обеспечит им более высокий доход при выходе на пенсию.

«Они предпочитают квартиры поменьше, цена которых находится в пределах ста тысяч. Это может быть однокомнатная или двухкомнатная квартира в хорошем месте недалеко от университета», - сказала руководитель по продажам Scandium Kinnisvara Майа Лышко

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