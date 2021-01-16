Уэйн Руни в 35 лет завершил карьеру футболиста и стал тренером

"Для меня большая честь пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку. Я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, болельщикам, что я и мой тренерский штаб приложат все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал клуба, который я наблюдал в последние 12 месяцев", - сказал Руни.

"Дерби Каунти", набрав 19 очков в 22 турах, находится в зоне вылета в турнирной таблице Чемпионшипа. От спасительной 21-й строчки клуб отделяют три очка.

С января прошлого года Руни входил в тренерский штаб команды, совмещая это с функциями игрока. В качестве футболиста он провел за "Дерби Каунти" 35 игр, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. После увольнения Коку в ноябре прошлого года Руни исполнял обязанности главного тренера.

Руни известен по выступлению за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. Уэйн является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед" и национальной команды , а также занимает второе место по количеству проведенных игр за сборную, уступая лишь Питеру Шилтону (125 матчей).