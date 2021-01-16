Спасательный департамент предупреждает!

Во время волны холода в 2016-м году за три недели в пожарах погибло 11 человек. В 2018-м году две недели мороза унесли жизни четырех человек. Зимы последних лет были значительно теплее, но, несмотря на это, несчастий было много.

В 2019-2020 годах было 102 пожара в жилых домах, 26 раз причина возгорания крылась в неисправностях в отопительных системах, 20 несчастий произошли из-за возгорания сажи. К печальным последствиям приводят чрезмерно интенсивная топка, необслуженные системы отопления, складирование воспламеняющихся предметов вблизи топок и сбор золы в ведра из пластика или другие непредназначенные для этого сосуды.

При похолодании многие стараются отопить дом за раз как можно сильнее, а Спасательный департамент советует топить слабее, но чаще.

«Рядом с печью, дровяной плитой и камином нельзя ни в коем случае держать легко воспламеняющиеся предметы: ковер, дрова, бумагу, картон, мебель и т. п. Заслонку можно задвигать только когда угли уже не тлеют, иначе образуется смертельный угарный газ.

Довольно распространено мнение, что если заслонку задвинуть при пылающих углях, то печь останется теплой на более длительное время. Однако печники заверяют, что тесты и эксперименты данное мнение опровергли», – повторяет основы безопасной топки управляющий превентивным бюро Спасательного департамента Виктор Саареметс.

«Если требуется использовать дополнительный источник тепла, как электрические радиаторы или теплодувки, следует обязательно следить за возможностями электросистемы жилья, чтобы предотвратить их перенапряжение. На вышеупомянутые приспособления запрещено вешать одежду», – добавляет Саареметс.

С приходом холодов также возникает проблема замерзания труб, которые должным образом не теплоизолированы. Чтобы трубы не замерзли, их необходимо покрыть дополнительной изоляцией. Размораживание труб с помощью открытого огня, например, паяльной лампой, строго запрещено. Для безопасного размораживания замерзших труб можно использовать тепловые кабели или под присмотром – теплодувку.

Кроме правильных привычек за безопасность и спасение жизней при топке отвечают исправные датчики дыма и угарного раза.

Напоминаем, Рийгикогу одобрил изменение закона, в соответствии с которым датчик угарного газа станет обязательным во всех жилищах с печью, дровяной плитой или камином. Датчик угарного раза следует установить при первой возможности, но, не позднее 1 января 2022 года.

До сих пор датчик угарного газа был обязательным только в жилищах, в которых находится соединённое с трубой газовое оборудование.