Спасательный департамент предупреждает!
По данным Национальной службы погоды, температура воздуха продолжит падать. Опыт Спасательного департамента показывает, что с холодами значительно растет число пожаров и погибших в них.
По данным Национальной службы погоды, температура воздуха продолжит падать. Опыт Спасательного департамента показывает, что с холодами значительно растет число пожаров и погибших в них.
Во время волны холода в 2016-м году за три недели в пожарах погибло 11 человек. В 2018-м году две недели мороза унесли жизни четырех человек. Зимы последних лет были значительно теплее, но, несмотря на это, несчастий было много.
В 2019-2020 годах было 102 пожара в жилых домах, 26 раз причина возгорания крылась в неисправностях в отопительных системах, 20 несчастий произошли из-за возгорания сажи. К печальным последствиям приводят чрезмерно интенсивная топка, необслуженные системы отопления, складирование воспламеняющихся предметов вблизи топок и сбор золы в ведра из пластика или другие непредназначенные для этого сосуды.
«Рядом с печью, дровяной плитой и камином нельзя ни в коем случае держать легко воспламеняющиеся предметы: ковер, дрова, бумагу, картон, мебель и т. п. Заслонку можно задвигать только когда угли уже не тлеют, иначе образуется смертельный угарный газ.
Довольно распространено мнение, что если заслонку задвинуть при пылающих углях, то печь останется теплой на более длительное время. Однако печники заверяют, что тесты и эксперименты данное мнение опровергли», – повторяет основы безопасной топки управляющий превентивным бюро Спасательного департамента Виктор Саареметс.
«Если требуется использовать дополнительный источник тепла, как электрические радиаторы или теплодувки, следует обязательно следить за возможностями электросистемы жилья, чтобы предотвратить их перенапряжение. На вышеупомянутые приспособления запрещено вешать одежду», – добавляет Саареметс.
С приходом холодов также возникает проблема замерзания труб, которые должным образом не теплоизолированы. Чтобы трубы не замерзли, их необходимо покрыть дополнительной изоляцией. Размораживание труб с помощью открытого огня, например, паяльной лампой, строго запрещено. Для безопасного размораживания замерзших труб можно использовать тепловые кабели или под присмотром – теплодувку.
Кроме правильных привычек за безопасность и спасение жизней при топке отвечают исправные датчики дыма и угарного раза.
До сих пор датчик угарного газа был обязательным только в жилищах, в которых находится соединённое с трубой газовое оборудование.
По данным прошлогодней статистики средний возраст потерявшего в огне жизнь человека – 62 года. Поэтому, убедившись в безопасности своего дома, помогите своим пожилым родным и соседям, чтобы и в их доме было тепло и безопасно.