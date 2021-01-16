Сб, 16.01.2021
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Индрек Касела
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Германия передала России данные по отравлению Навального и ждет немедленного начала расследования

Алексей Навальный. ФОТО: Social Media/VIA REUTERS

За несколько дней до возвращения в Россию из Германии известного российского оппозиционера Алексея Навального, Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении Навального, пишет DW. В числе прочего, Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина, сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству dpa.

"Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России", - заявил представитель, отметив, что прояснение дела требует расследования, адекватного тяжести совершенного преступления. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - напомнил представитель.

Чиновник отметил, что Германия теперь дала ответы на все запросы российской стороны, сделанные в августе и сентябре 2020 года, в том виде, насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.

Допрос в качестве потерпевшего

Представитель германского Минюста уточнил, что Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, при этом оппозиционер "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой". По словам чиновника, врачи, лечившие Навального в берлинской клинике "Шарите", не были допрошены в качестве свидетелей, поскольку они обязаны хранить врачебную тайну. Российской стороне также не было передано никакой медицинской информации.

Как пояснил представитель министерства юстиции ФРГ, личные данные о состоянии здоровья жертвы уголовного преступления, согласно германским правовым нормам, подлежат особенно строгой защите, а Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне.

Следы яда "Новичок" в анализах Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября минувшего года ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря 2020 года опубликовали расследование о группе возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, - предположительно, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности о вероятном покушении на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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