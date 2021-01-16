Минус миллиард евро: что влечет за собой выход из второй пенсионной ступени?

Давайте подсчитываем, что произойдет с пенсионными активами 39-летнего человека, если он сейчас выведет деньги, а через 10 лет повторно решит начать копить деньги во второй ступени, предполагая, что наш рост заработной платы в среднем составляет пять процентов в год, а доходность фондов второй ступени в среднем составляет четыре процента.

Можно предположить, что процент роста заработной платы на самом деле слишком оптимистичный. Нынешним 39-летним мужчинам 65 лет исполнится в 2046 году, и при увеличении заработной платы на 5% в год средняя зарплата к тому времени составит 5070 евро в месяц.

А вот производительность пенсионных фондов второго уровня на уровне 4% годовых, вероятно, слишком консервативна. Исторически производительность рынков акций в среднем составляет около 8% в год, что может быть еще выше в ближайшие годы при ннешней печати денег и чрезвычайно низких процентных ставках, даже если финансовые рынки со временем будут подвергаться значительной коррекции.

Расчеты показывают, что если человек продолжит накапливать во вторую ступень, его пенсионные активы в возрасте 65 лет будут более чем в два раза больше, чем у тех, кто снимет деньги сейчас и снова начнет накапливать через десять лет.

Согласно этим расчетам, стоимость активов человека, который сейчас выводит деньги и возобновляет накопления через десять лет, составляет около 56 600 евро, но для человека, который не снимает деньги и продолжает наращивать пенсионные активы второго уровня, стоимость пенсионных активов составляет 134 000 евро.

Если предположить, что ожидаемая продолжительность жизни людей после выхода на пенсию составляет еще 20 лет, то для человека, который в возрасте 49 лет начинает снова накапливатьденьги во вторую ступень, выплачиваемая из этой ступени сумма составит 235 евро, или 5% от средней зарплаты. Человек же, который не снимает деньги, будет получать из из второй ступени дополнительную пенсию в размере 560 евро, или 11 процентов от средней заработной платы.

Молодые теряют меньше

Стоит добавить, что чрезвычайное повышение пенсий на семь евро в месяц, принятое уходящим правительством Юри Ратаса, составило немногим менее половины процента от средней заработной платы, а среднее повышение пенсии в этом году на 16 евро составило чуть более одного процента от средней заработной платы.

В то же время, чем моложе человек, тем меньше он теряет, если выходит из второй ступени и выводит свои деньги (при условии, что ему есть что снимать).

Нынешнему 18-летнему исполнится 65 лет в 2067 году. Согласно новому закону, 18-летние люди автоматически присоединятся ко второй ступени, но могут немедленно покинуть ее. Если сравнить пенсионные активы молодых людей, которые сразу начинают накапливать средства во вторую ступень, с теми, кто сделает это только через десять лет, то в 2067 году разница в накопленных пенсионных активах составит одну пятую.

В заключение можно сказать, что молодые люди при необходимости могут рискнуть и вывести средства из второй ступени, поскольку у них есть время исправить свою ошибку, и ущерб будущим пенсионным активам, вероятно, будет меньше. Чем старше человек и чем дольше он накапливает активы во вторую ступень, тем сильнее окажется негативное влияние на будущие пенсионные активы.