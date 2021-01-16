Сб, 16.01.2021
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Индрек Касела
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  • Минус миллиард евро: что влечет за собой выход из второй пенсионной ступени?
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Минус миллиард евро: что влечет за собой выход из второй пенсионной ступени?

Копилка есть и у политических партий. ФОТО: Arvo Meeks

Хотя крайний срок подачи заявлений на выход из второй ступени пенсионного страхования - 31 марта, десятки тысяч человек уже сделали это. По данным Пенсионного центра, к четвергу заявки на вывод денег уже подали 51 792 человека, пишет Postimees.

По данным Министерства финансов, стоимость активов, собранных во второй ступени, в среднем составляет немногим более 6 000 евро. Эта сумма настолько мала во многом потому, что в статистику попадают молодые люди, которые недавно присоединились ко второй ступени и копили пенсионные активы в течение всего нескольких лет или даже месяцев.

Поскольку средний возраст заявителей составляет 39 лет, это означает, что они, вероятно, присоединились ко второй ступени с самого начала, то есть с 2002 года.

Если предположить, что проиводительность пенсионных фондов второй ступени (с более высоким риском капитала) составляла в среднем 4% в год, пенсионные активы, накопленные получающим среднюю по стране зарплату человеком, составляют за этот период около 16 600 евро. Таким образом, можно предположить, что из второй ступени будут забирать от 10 000 до 15 000 евро на человека, что означает в общей сложности от половины до трех четвертей миллиарда евро. Ожидается, что к осени из второй ступени пенсионной системы может быть выведено до 1 миллиарда евро.

Фактически, требуется два с половиной месяца, чтобы подать заявление о снятии денег со второй ступени и их переводе на пенсионный инвестиционный счет, а до получения денег уйдет почти три четверти года, а это означает, что торопиться нет смысла. К счастью, поспешное неправильное решение можно отменить до 31 июля. Люди, подавшие заявку на вывод денег до 31 марта,  получат свои евро на руки только в сентябре.

Здесь следует подчеркнуть, что те, кто снимает деньги - если они не достигли пенсионного возраста или не находятся в предела пяти лет от пенсионного возраста - должны платить подоходный налог в размере 20 процентов от снимаемой суммы.

Подоходный налог съедает рост

Будущий пенсионер, который инвестировал во вторую ступень с самого начала и все это время получал среднюю зарплату, за это время выплатил около 12 000 евро в фонд второй ступени и увеличил свои активы примерно до 16 600 евро, что означает, что фонд увеличил активы на 38%, или 4 600 евро. Теперь, выводя эти деньги, человек платит государаству в качестве подоходного налога 3 320 евро, то есть более двух третей суммы прироста.

Если человек, выходящий из второй ступени, полагает, что по достижении пенсионного возраста будет получать более высокую пенсию первой ступени , он ошибается. Он, действительно, будет получать пенсию из первой ступени, размер которой будет больше на оставшуюся часть государственного взноса (т.е. четыре процента), в последующие годы, но не за те годы, в которых он делал взносы во вторую ступень

В заключение можно сказать, что на самом деле человек,выводящий средства из второй ступени, теряет дважды: из-за сумму подоходного налога и меньшей пенсии первой ступени. Но это еще не все.

Если человек, покидающий вторую ступень, впоследствии передумает и захочет снова присоединиться ко второй ступени, ему придется ждать десять лет. Перемена решения  может стать особенно актуальной тогда, когда общий рост заработной платы замедляется, а доходность пенсионных фондов становится более привлекательной, что в целом является вполне вероятным сценарием.

Давайте подсчитываем, что произойдет с пенсионными активами 39-летнего человека, если он сейчас выведет деньги, а через 10 лет повторно решит  начать копить деньги во второй ступени, предполагая, что наш рост заработной платы в среднем составляет пять процентов в год, а доходность фондов второй ступени в среднем составляет четыре процента.

Можно предположить, что процент роста заработной платы на самом деле слишком оптимистичный. Нынешним 39-летним мужчинам 65 лет исполнится в 2046 году, и при увеличении заработной платы на 5% в год средняя зарплата к тому времени составит 5070 евро в месяц.

А вот производительность пенсионных фондов второго уровня на уровне 4% годовых, вероятно, слишком консервативна. Исторически производительность рынков акций в среднем составляет около 8% в год, что может быть еще выше в ближайшие годы при ннешней печати денег и чрезвычайно низких процентных ставках, даже если финансовые рынки со временем будут подвергаться значительной коррекции.

Расчеты показывают, что если человек продолжит накапливать во вторую ступень, его пенсионные активы в возрасте 65 лет будут более чем в два раза больше, чем у тех, кто снимет деньги сейчас и снова начнет накапливать через десять лет.

Согласно этим расчетам, стоимость активов человека, который сейчас выводит деньги и возобновляет накопления через десять лет, составляет около 56 600 евро, но для человека, который не снимает деньги и продолжает наращивать пенсионные активы второго уровня, стоимость пенсионных активов составляет 134 000 евро.

Если предположить, что ожидаемая продолжительность жизни людей после выхода на пенсию составляет еще 20 лет, то для человека, который в возрасте 49 лет начинает снова накапливатьденьги во вторую ступень, выплачиваемая из этой ступени сумма составит 235 евро, или 5% от средней зарплаты. Человек же, который не снимает деньги, будет получать из из второй ступени дополнительную пенсию в размере 560 евро, или 11 процентов от средней заработной платы.

Молодые теряют меньше

Стоит добавить, что чрезвычайное повышение пенсий на семь евро в месяц, принятое уходящим правительством Юри Ратаса, составило немногим менее половины процента от средней заработной платы, а среднее повышение пенсии в этом году на 16 евро составило чуть более одного процента от средней заработной платы.

В то же время, чем моложе человек, тем меньше он теряет, если выходит из второй ступени и выводит свои деньги (при условии, что ему есть что снимать).

Нынешнему 18-летнему исполнится 65 лет в 2067 году. Согласно новому закону, 18-летние люди автоматически присоединятся ко второй ступени, но могут немедленно покинуть ее. Если сравнить пенсионные активы молодых людей, которые сразу начинают накапливать средства во вторую ступень, с теми, кто сделает это только через десять лет, то в 2067 году разница в накопленных пенсионных активах составит одну пятую.

В заключение можно сказать, что молодые люди при необходимости могут рискнуть и вывести средства из второй ступени, поскольку у них есть время исправить свою ошибку, и ущерб будущим пенсионным активам, вероятно, будет меньше. Чем старше человек и чем дольше он накапливает активы во вторую ступень, тем сильнее окажется негативное влияние на будущие пенсионные активы.

Чистая заработная плата выходящих из второй ступени увеличится на два процента, но будущая пенсия, вероятно, будет значительно ниже, чем могла бы быть.

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