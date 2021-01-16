Сб, 16.01.2021
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  • Бокс с интерьером класса люкс в рядном доме в Ярвекюла ждет покупателя
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Ух как стильно! ⟩ Бокс с интерьером класса люкс в рядном доме в Ярвекюла ждет покупателя

Бокс рядного дома в Ярвекюла. ФОТО: KV.EE

В волости Раэ выставлен на продажу четырехкомнатный бокс рядного дома с превосходным интерьером, предлагает Kodustiil. 

Бокс площадью 88,6 квадратных метров расположен в одноэтажном рядном доме, построенном в 2019 году. Дизайн интерьеров задуман и воплощен профессиональным архитектором внутреннего пространства. 

Бокс рядного дома в Ярвекюла. ФОТО: KV.EE

Жилище состоит из трех спален, гостиной, кухни, подсобного помещения и бани. В доме отдельно разработанная электрическая схема, много индивидуального дизайнерского освещения и экономичная система отопления и вентиляции.

Бокс рядного дома в Ярвекюла. ФОТО: KV.EE

Энергосберегающий рядный дом расположен вдали от шумной трассы. К квартирной собственности также относятся терраса и собственный дворик. 

Бокс рядного дома в Ярвекюла. ФОТО: KV.EE

С привлекательным объектом можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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