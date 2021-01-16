Сб, 16.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Лутсар: научный совет поддержит требование тестировать на коронавирус на границе

Ирья Лутсар. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По словам главы научного совета, консультирующего правительство по вопросам предотвращения распространения коронавируса в Эстонии, профессор вирусологии Ирьи Лутсар, план Финляндии требовать проходить тестирование на коронавирус от всех въезжающих в страну был бы необходим и в Эстонии, пишет Rus.ERR.

По ее словам, идея финского правительства требовать тест на коронавирус от людей, приезжающих на работу, также понятна, поскольку в Финляндии низкий уровень инфицирования.

"На практике многие страны заметили, что осенью вспышки заболевания начались с того, что люди возвращались из отпуска и ввезли вирус", - сказала Лутсар.

Никого нельзя обязать проходить тестирование на границе, сказала Лутсар, добавив, что само по себе тестирование всех прибывающих в Эстонию людей было бы необходимо.

Финляндия сообщила, что в конце рабочей неделе планирует начать тестировать всех прибывающий в страну людей. Это повлияет и на работающих в Финляндии жителей Эстонии, которые до этого могли передвигаться между двумя странами без тестирования или обязательства находиться в самоизоляции.

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