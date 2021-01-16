Лутсар: научный совет поддержит требование тестировать на коронавирус на границе

По ее словам, идея финского правительства требовать тест на коронавирус от людей, приезжающих на работу, также понятна, поскольку в Финляндии низкий уровень инфицирования.

"На практике многие страны заметили, что осенью вспышки заболевания начались с того, что люди возвращались из отпуска и ввезли вирус", - сказала Лутсар.

Никого нельзя обязать проходить тестирование на границе, сказала Лутсар, добавив, что само по себе тестирование всех прибывающих в Эстонию людей было бы необходимо.