Instagram и Facebook разблокировали аккаунты Трампа раньше обещанного

Решение разблокировать аккаунты раньше обещанного срока в компании не прокомментировали. Новые записи на размороженных страницах Трампа пока не появились. Последние датированы 6 января: в Facebook это призывы к сторонникам не допускать насилия, а также поддержать полицию Капитолия. Несколько постов, которые, по мнению руководства соцсети, провоцировали насилие, были удалены.

8 января Трамп лишился своего самого излюбленного канала общения в Twitter. Соцсеть заявила, что личный аккаунт президента заблокирован навсегда. Глава Twitter Джек Дорси, комментируя это решение, заявил, что не гордится им, но считает блокировку правильной.