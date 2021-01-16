Сб, 16.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Третий день коалиционных переговоров: строительство восточной границы продолжится
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Фото и видео ⟩ Третий день коалиционных переговоров: строительство восточной границы продолжится

В субботу, 16 января, представители Центристской партии и Партии реформ продолжили вести коалиционные переговоры, пишет Postimees.

После падения правительства президент Керсти Кальюлайд предложила победителю предыдущих выборов Партии реформ и ее лидеру Кае Каллас сформировать новую коалицию. Партия реформ решила начать переговоры с Центристской партией.

Вчера, во второй день коалиционных переговоров, делегация Партии реформ и Центристской партии сосредоточила внимание на вопросах, касающихся финансов, экономики, инноваций и налогообложения. Участники заявили, что, среди прочего, был достигнут компромисс, согласно которому во время кризиса налоги останутся нетронутыми, а поправки к Закону об иностранцах не будут приняты.

По словам лидера Партии реформ Каи Каллас, развитие высокоскоростного интернета важно для инфраструктуры, поскольку из-за пандемии люди учатся и работают дома. Кроме того, Каллас сказал, что новая правящая коалиция альянс ускорит процессы строительства Rail Baltica и туннеля Таллинн-Хельсинки.

По словам переговорщика Центристской партии Майлис Репс, развитие инфраструктуры - это в первую очередь строительство четырехполосных шоссе. «Также важно покупать новые поезда», - сказала она, добавив, что обсуждалась закупка как электрических, так и водородных поездов.

Сегодня в рамках третьего дня переговоров поднимались темы внешней политики и политики безопасности. Во время пресс-конференции Кая Каллас и Майлис Репс подтвердили, что строительство восточной границы продолжится. В планах нового правительства восстановить репутации Эстонии на международном уровне, а также наладить сотрудничество с союзниками. Был также поднят вопрос о необходимости создать пост министра внешней торговли. Репс также уточнила, что у реформистов и центристов нет разногласий по вопросам безопасности и внешней политики.

Переговоры продолжатся и завтра.

Напомним, что в связи со скандалом, разразившимся вокруг девелоперского проекта Porto Franco, премьер-министр Юри Ратас решил уйти в отставку.

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