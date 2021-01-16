Пора менять крышу? Специалист советует, как не попасть впросак

Предложения, полученные от производителей крыш, могут различаться по степени детализации: некоторые расписаны на несколько страниц, а другие умещаются в пару строк. В первоначальном предложении также могут отсутствовать некоторые важные детали, которые будут добавлены позже в ходе работ.

Для домовладельца это может означать неожиданные дополнительные расходы, и самое дешевое предложение в итоге может оказаться самым дорогим.

Ниже приводится контрольный список того, что каждое коммерческое предложение должно содержать вдобавок к указанию кровельного материала.

Установку крыши следует доверять профессионалам. ФОТО: BMI Monier.

Специальные детали – например, для двускатных крыш должны быть описаны коньковая черепица, бордюрная черепица, первая и последняя черепица конька, специальная черепица для люкарн, ендов и отверстий в крыше и т. д.

– например, для двускатных крыш должны быть описаны коньковая черепица, бордюрная черепица, первая и последняя черепица конька, специальная черепица для люкарн, ендов и отверстий в крыше и т. д. Подложка и ее тип (дышащая для утепленного чердака, недышащая для холодного вентилируемого чердака), вес на квадратный метр и клейкая лента для соединений и ремонта.

(дышащая для утепленного чердака, недышащая для холодного вентилируемого чердака), вес на квадратный метр и клейкая лента для соединений и ремонта. Различные уплотнения для конька, отверстий в крыше, и свеса, а также решения для ендовы (металлический подборный элемент, уплотнители), чтобы крыша не пропускала воду.

для конька, отверстий в крыше, и свеса, а также решения для ендовы (металлический подборный элемент, уплотнители), чтобы крыша не пропускала воду. Крепежные элементы (скобы, винты, в определенных случаях клей).

(скобы, винты, в определенных случаях клей). Надлежащие средства обеспечения безопасности – системы снегозадержания для домов, где под свесом крыши будут ходить люди или стоять машины, кровельные ступени и переходные мостики к трубам и т. д. Сюрпризом для домовладельца может стать требование Спасательного департамента обеспечить безопасный доступ к трубе. В противном случае трубочист может отказаться выполнять работу, а в худшем случае новый дом, построенный без средств обеспечения безопасности на крыше, не получит разрешения на эксплуатацию.

обеспечения безопасности – системы снегозадержания для домов, где под свесом крыши будут ходить люди или стоять машины, кровельные ступени и переходные мостики к трубам и т. д. Сюрпризом для домовладельца может стать требование Спасательного департамента обеспечить безопасный доступ к трубе. В противном случае трубочист может отказаться выполнять работу, а в худшем случае новый дом, построенный без средств обеспечения безопасности на крыше, не получит разрешения на эксплуатацию. Водосточные желоба и трубы, если они запрошены в коммерческом предложении.

и трубы, если они запрошены в коммерческом предложении. Транспортировка материалов и их подъем на крышу, если это запрошено.

Если какой-либо из перечисленных компонентов отсутствует в коммерческом предложении, следует попросить продавца его добавить, чтобы уже на этапе установки крыши не получить неприятных сюрпризов.

Как выбрать наилучшее предложение?

При заказе крыши как следует изучите ценовое предложение. ФОТО: BMI Monier.

Клиенты часто выбирают поставщика крыши только по цене, в то время как следует учесть еще несколько факторов.

Гарантия на кровельный материал и его предполагаемый срок службы: например, гарантийный срок черепичной кровли составляет 30 лет, а реальный срок службы крыши – 100 лет или больше. Для некоторых материалов отдельно определяется гарантия в зависимости от цвета или покрытия поверхности: например, производители металлических кровель дают техническую гарантию в 10–15 лет в зависимости от материала, а гарантия на покрытие поверхности составляет всего 0–20 лет, в то время как для этернита эти сроки составляют 30 и 5 лет соответственно.

Внешний вид крыши: нравится ли домовладельцу цвет материала и дизайн. Можно попросить производителя предоставить фотографии готовых крыш из выбранных материалов.

Качества кровли: насколько материал устойчив к холоду, высокой температуре, штормовому ветру, дождю или снегу; будет ли в комнатах под крышей шум из-за дождя или ветра; насколько кровля устойчива к царапинам, может ли ее повредить коррозия, и т. д.

Какая подложка учтена в предложении: если под двускатной крышей находятся жилые помещения, обязательно требуется дышащая подложка весом не менее 160 г/м². Более тяжелая подложка обычно армирована, в ней больше слоев, и сам материал прочнее. Благодаря этому подложка не вытягивается при укладке и не позволяет конденсату, возникающему в доме, протекать на теплоизоляционный материал и конструкции крыши.

Поставляются ли кровельный материал и дополнительные компоненты одним и тем же производителем: это гарантирует, что все части кровельной системы будут качественными и на 100% совместимыми, а при возникновении проблем производители разных компонентов не будут пытаться переложить ответственность друг на друга.

Наличие комплектов уплотнений для различных типов труб: при установке новой крыши нужно обязательно загерметизировать уплотнение вокруг трубы.

Скорость поставки кровельного материала: от низкой цены мало толку, если новый материал вместо протекающей крыши не будет доставлен раньше, чем начнется осень.

Наличие технической поддержки с инженерными или строительными знаниями на месте: это особенно необходимо, если домовладелец решает выполнить работы по установке самостоятельно или хочет, чтобы доверенное лицо проверило работу строителя. Послепродажная поддержка на месте также обеспечивает более оперативное решение гарантийных вопросов, если такие проблемы возникнут.

Общая стоимость кровельного решения: это последний ряд в смете после того, как в нее были включены все компоненты.