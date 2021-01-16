C новой недели вакцинация в Эстонии продолжится в уменьшенном объеме

Ведомство заверило, что будет продолжена вакцинация в домах престарелых, а также начнется вакцинация медицинских работников второй дозой вакцины. Расширение целевых групп вакцинации откладывается минимум на неделю.

В ответ на устную информацию от местных представителей производителя Pfizer о внезапном сокращении поставок вакцин, министры социальных дел и здравоохранения стран Скандинавии и Балтии Танель Кийк, Арунас Дулкис, Даниельс Павлютс, Криста Киуру, Магнус Хойнике и Лена Халлегрен направлили Комиссару Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продукто Стелле Кирьякидес совместное обращение, в котором выразили серьезную озабоченность по поводу устойчивости и надежности процесса вакцинации и подчеркнули необходимость стабильности и прозрачности поставок вакцин.

Вчера вечером руководящая комиссия Европейского союза по закупкам вакцин против COVID-19 провела чрезвычайное заседание, на которое были также приглашены представители производителя вакцин Pfizer и BioNTech.

«На встрече государства-члены объяснили влияние внезапного сокращения поставок вакцины на реализацию планов вакцинации в Европейском союзе и искали решения. Представители производителей пообещали возобновить поставки вакцины на основании первоначального графика поставок с 25 января», - сказала глава отдела народного здоровья Министерства социальных дел Эстонии Хели Лаарманн.

"Сложившаяся ситуация показывает, что изначально выбранный нами подход, снижающий потенциальные риски поставок, и поддержание небольшого резерва, были правильными шагами. Это позволяет нам продолжить вакцинацию на следующей неделе без серьезной реструктуризации, и мы также сможем, в соответствии с инструкциями производителя, предоставить вторую дозу тем, кто был вакцинирован первой дозой».

В понедельник, 18 января, ожидается новая поставка вакцины Pfizer / BioNTech в Департамент здоровья: 6825 доз вместо первоначально обещанных 9750 доз.

«К сожалению, из-за сокращения поставок на следующей неделе не удастся расширить целевые группы вакцинации, но если обещание Pfizer будет выполнено, мы надеемся, что через неделю сможем расширить вакцинацию в соответствии с нашим первоначальным планом», - сказала Хели Лаарманн.

За три недели в Эстонии первой дозой вакцины вакцинировано 17 959 человек. Первые медицинские работники получат вторую дозу вакцины в воскресенье, 17 января.

На данный момент Эстония в рамках совместных европейских закупок вакцины против COVID-19 присоединилась к пяти договорам о предварительной закупке (Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac), по которым в Эстонию было заказано в общей сложности 3 177 726 доз вакцины.