ФОТО ⟩ В Германии установили спальные капсулы для бездомных

Проект «Ульмские гнезда« (Ulmer Nester) стартовал еще прошлой зимой. Тогда в парке на площади Карлсплатц установили две спальные капсулы, созданные совместно местными фирмами по заказу городских властей.

Они предназначены для бездомных - дают возможность зимней ночью укрыться от холода и непогоды. Прошлой весной капсулы, как и планировалось, демонтировали, затем улучшили и доработали и сейчас вновь вернули в парк на ближайшие холодные месяцы.

ФОТО: Ulmer Nest

Капсулы собраны из дерева и жести, запираются изнутри, оснащены солнечными панелями, от которых питаются вентилятор для подачи воздуха снаружи, лампочки и сенсоры, передающие данные на мобильные телефоны сотрудников городского социального ведомства. В случае сигнала об опасности они обязаны принять срочные меры.

ФОТО: Ulmer Nest

Эксплуатация капсул обходится городскому бюджету примерно в 5700 евро в год. На разработку и создание было потрачено 35 тысяч евро.

ФОТО: Ulmer Nest