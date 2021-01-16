Пропавшая в Тартумаа 25-летняя Виктория нашлась

В субботу около часа ночи Центр тревоги получил сообщение о брошенном автомобиле Mazda серебристого цвета на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Синикюла, что примерно в 30 км от Тарту. Полицейские выяснили, что за несколько часов до этого на этом автомобиле из Таллинна в сторону Тарту выехала 25-летняя Виктория.

Близкие общались в Викторией около полуночи и позиционирование ее мобильного телефона показывал район деревни Синикюла, но позже мобильный телефон женщины был выключен.

Полицейские сразу же приступили к поискам женщины, территорию проверили служебные собаки и был использован дрон. Женщину искали до раннего утра. Поиски продолжились и в субботу.

Днем пресс-служба полиции сообщила, что Виктория нашлась.

Виктория сама связалась со своими близкими. Полицейские выяснили, что женщина находится сейчас в Харьюмаа и с ней все в порядке. Сейчас выясняется, почему автомобиль женщины остался в Тартумаа и каким образом женщина вернулась в Харьюмаа.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва сказал, что у каждого человека может возникнуть желание побыть одному и это понятно и приемлемо, но в такой ситуации это надо обговорить с близкими.