Сб, 16.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Пропавшая в Тартумаа 25-летняя Виктория нашлась
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Пропавшая в Тартумаа 25-летняя Виктория нашлась

Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks

В субботу полиция обратилась за помощью в поисках 25-летней Виктории, которая пропала этой ночью в Тартумаа в деревне Синикюла.

В субботу  около часа ночи Центр тревоги получил сообщение о брошенном автомобиле Mazda серебристого цвета на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Синикюла, что примерно в 30 км от Тарту. Полицейские выяснили, что за несколько часов до этого на этом автомобиле из Таллинна в сторону Тарту выехала 25-летняя Виктория.

Близкие общались в Викторией около полуночи и позиционирование ее мобильного телефона показывал район деревни Синикюла, но позже мобильный телефон женщины был выключен.

Полицейские сразу же приступили к поискам женщины, территорию проверили служебные собаки и был использован дрон. Женщину искали до раннего утра. Поиски продолжились и в субботу.

Днем пресс-служба полиции сообщила, что Виктория нашлась.

Виктория сама связалась со своими близкими. Полицейские выяснили, что женщина находится сейчас в Харьюмаа и с ней все в порядке. Сейчас выясняется, почему автомобиль женщины остался в Тартумаа и каким образом женщина вернулась в Харьюмаа.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва сказал, что у каждого человека может возникнуть желание побыть одному и это понятно и приемлемо, но в такой ситуации это надо обговорить с близкими.

"Если возникаем необходимость и желание побыть одному, об этом стоит в любом случае заранее рассказать близким, чтобы они безосновательно не волновались", – сказал Ярва.

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