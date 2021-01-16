Дмитрий Круглов начал тренироваться с командой "Маарду"
Покинувший на этой неделе таллиннскую "Левадию" 36-летний защитник Дмитрий Круглов поддерживает форму, тренируясь с командой первой лиги "Маарду", пишет Rus.ERR.
Покинувший на этой неделе таллиннскую "Левадию" 36-летний защитник Дмитрий Круглов поддерживает форму, тренируясь с командой первой лиги "Маарду", пишет Rus.ERR.
Об этом футболист рассказал, выступая в пятницу в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на ETV+.
По словам Круглова, как игрок он не пока не получал предложений от клубов.
"А вот насчет тренерской работы интерес ко мне есть", - сказал Дмитрий Круглов, добавив, что со своим будущим он еще не определился.