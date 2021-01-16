Сб, 16.01.2021
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Майлис Репс
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Дмитрий Круглов начал тренироваться с командой "Маарду"

Дмитрий Круглов. ФОТО: Marko Saarm

Покинувший на этой неделе таллиннскую "Левадию" 36-летний защитник Дмитрий Круглов поддерживает форму, тренируясь с командой первой лиги "Маарду", пишет Rus.ERR.

Об этом футболист рассказал, выступая в пятницу в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на ETV+.

По словам Круглова, как игрок он не пока не получал предложений от клубов.

"А вот насчет тренерской работы интерес ко мне есть", - сказал Дмитрий Круглов, добавив, что со своим будущим он еще не определился.

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