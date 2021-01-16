В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов
В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ICAO).
В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ICAO).
В общей сложности авиакомпании перевезли в прошлом году 1,8 миллиарда пассажиров. Тем самым данный показатель вернулся на уровень 2013 года. В 2019 году он составлял 4,5 миллиарда авиапассажиров, напомнила организация.
При этом число перелетов внутри стран снизилось на 50 процентов, международных авиаперелетов - на 74 процента.