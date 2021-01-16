Сб, 16.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов
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В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов

Парковка самолетов на взлетно-посадочной полосе. ФОТО: BBC News

В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

В общей сложности авиакомпании перевезли в прошлом году 1,8 миллиарда пассажиров. Тем самым данный показатель вернулся на уровень 2013 года. В 2019 году он составлял 4,5 миллиарда авиапассажиров, напомнила организация.

При этом число перелетов внутри стран снизилось на 50 процентов, международных авиаперелетов - на 74 процента.

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