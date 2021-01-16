Сб, 16.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Россиянин украл... водонапорную башню. Куда он ее дел?

Водонапорная башня. ФОТО: скриншот с Newsru.com

Сотрудники МВД России раскрыли кражу металлической водонапорной башни в деревне Святогорье, расположенной в Междуреченском районе Вологодской области. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на сайт Управления МВД по Вологодской области. 

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению местного жителя 1966 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что похищенное имущество распилил и сдал в пункт приема металлолома», - говорится в сообщении.

Сумму ущерба от кражи башни высотой девять метров оценили примерно в 50 тысяч рублей. В пресс-службе областного УМВД сообщили порталу, что украденная башня не эксплуатировалась.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ Кража. Санкции по этой части статьи 158 предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в сентябре прошлого года в Пресненском районе Москвы снесли построенную в XIX веке на Ходынской улице водонапорную башню. Постройку признали самостроем и снесли, применив силу к градозащитникам, пытавшимся остановить работу.

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