Россиянин украл... водонапорную башню. Куда он ее дел?

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению местного жителя 1966 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что похищенное имущество распилил и сдал в пункт приема металлолома», - говорится в сообщении.

Сумму ущерба от кражи башни высотой девять метров оценили примерно в 50 тысяч рублей. В пресс-службе областного УМВД сообщили порталу, что украденная башня не эксплуатировалась.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ Кража. Санкции по этой части статьи 158 предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.