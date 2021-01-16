Видео ⟩ Покатушки по льду карьера чудом не закончились трагедией

"Сегодня около 1.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что карьере Ахимяэ автомобиль провалился под лед. На вызов выехали как спасатели, так и полицейские. Транспортное средство находилось примерно в 40 метрах от берега. К счастью, находившиеся в машине люди успели выбраться из салона. Никто не пострадал", - сообщил оперативный дежурный Вильяндиского отделения полиции.