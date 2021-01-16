Сб, 16.01.2021
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Юрген Лиги
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  • Покатушки по льду карьера чудом не закончились трагедией
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Видео ⟩ Покатушки по льду карьера чудом не закончились трагедией

В ночь на субботу на карьере Ахимяэ в Вильяндиском уезде внедорожник провалился под лед. Находившиеся в машине люди успели выбраться из салона. К счастью, в инциденте никто не пострадал, пишет Sakala.

"Сегодня около 1.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что карьере Ахимяэ автомобиль провалился под лед. На вызов выехали как спасатели, так и полицейские. Транспортное средство находилось примерно в 40 метрах от берега. К счастью, находившиеся в машине люди успели выбраться из салона. Никто не пострадал", - сообщил оперативный дежурный Вильяндиского отделения полиции.

Доставать машину со дня карьера придется собственнику.

Как спасатели, так и полицейские напоминают людям, что перед тем, как выходить на лед, следует убедиться в его прочности.

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