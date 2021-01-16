Фото ⟩ Определены победители конкурса рождественских окон Ласнамяэ

«Хочу поблагодарить всех жителей Ласнамяэ, кто в преддверии праздников в это непростое время красиво украсил окна своих домов и тем самым внес вклад в создание новогодней атмосферы на улицах района. Все присланные на конкурс фотографии заслуживают внимания, а некоторые праздничные оформления окон и вовсе являются произведениями искусства, — отметил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Надеюсь, что конкурс и выбор самого красивого рождественского окна в нашем районе станет доброй традицией, ведь ласнамяэсцы любят украшать свои квартиры и окна к зимним праздникам. Поздравляю победителей!»