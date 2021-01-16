Картина дня: коалиционные переговоры, умер Тийт Лиллеорг и последствия выхода из второй пенсионной ступени

Коронавирус подтвержден у 618 жителей Эстонии, скончались четыре человека

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4758 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 618, то есть 13% от общего количества. Читать далее...

Минус миллиард евро: что влечет за собой выход из второй пенсионной ступени?

Хотя крайний срок подачи заявлений на выход из второй ступени пенсионного страхования - 31 марта, десятки тысяч человек уже сделали это. По данным Пенсионного центра, к четвергу заявки на вывод денег уже подали 51 792 человека. Читать далее...

Галерея 〉 Центристская партия и Партия реформ продолжают коалиционные переговоры

В субботу, 16 января, представители Центристской партии и Партии реформ продолжат коалиционные переговоры, которые ориентировочно продлятся до 15.00. Читать далее...

От редакции 〉 Porno Franco, или Этюд из эстонской политики

«Это КаПо удачно зашла», - подумали многие из нас после объявления об отставке премьер-министра и результатов парламентского голосования по референдуму о браке. Нет, разумеется, многое из происходившего на этой неделе вызывало, мягко говоря, иронию. Читать далее...

Умер известный эстонский актер Тийт Лиллеорг

Вчера, 15 января, умер 79-летний эстонский актер Тийт Лиллеорг. Читать далее...

На рынке недвижимости Эстонии появились необычные участники

Статистика продаж фирмы Scandium Kinnisvara, специализирующейся на строительстве доходных домов, показывает, что на рынке появились активные бабушки и дедушки, вкладывающие средства в недвижимость. Например, на время учебы внуку приобретается маленькая квартирка, которую впоследствии планируется сдавать внаем. Читать далее...

C новой недели вакцинация в Эстонии продолжится в уменьшенном объеме

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии первой дозой вакцины привито почти 18 000 человек. Из-за неожиданного сокращения поставок вакцины Pfizer / BioNTech вакцинация COVID-19 в Эстонии на следующей неделе будет проходить в несколько меньшем объеме, чем планировалось, сообщило в пресс-релизе Министерство социальных дел. Читать далее...

Лицо недели 〉 Связалась на свою голову с общественностью. А она не оценила

Еще накануне Нового года на YouTube-канале ESN TV прошел двухчасовой прямой эфир, где ведущий Александр Александрин беседовал с Илоной Калдре, широко известной как ясновидящая, а теперь и политик в Йыхви. Собеседники не стеснялись в выражениях, и об этом эфире с прошлой недели пишут в эстонской прессе, а сама Илона Калдре обвиняет журналистов в травле. Читать далее...

Эаметс: до того, как обсуждать тему интеграции, нужно принять решение, кого впускать в страну

Мы привыкли к мантре, в которой все время повторяется одно и то же: в будущем количество жителей Эстонии уменьшится, поскольку у нас низкая рождаемость и из-за этого будет меньше рабочих рук. Нехватка рабочей силы колеблется в промежутке между 80 и 100 тысячами человек. В результате в будущем мы не сможем содержать нынешнюю пенсионную систему и систему социальной защиты в более широком смысле, и нам придется поднимать налоги. Но если рассмотреть период до 2100 года, можно утверждать, что все эти соображения неверны, пишет декан ТУ в области социальных наук и один из руководителей проекта RITA Рауль Эаметс. Читать далее...