Редкое предложение ⟩ В Эстонии в последнее время водонапорные башни превращают в уютные дома

Некогда узкоколейная железная дорога соединяла станции Лийва и Вяэна в Харьюмаа. От станции под названием Сырве, в 20 км от Таллинна, не осталось ничего кроме водонапорной башни, да и та претерпела большие изменения, пишет Kodustiil.