Сб, 16.01.2021
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  • В Эстонии в последнее время водонапорные башни превращают в уютные дома
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Редкое предложение ⟩ В Эстонии в последнее время водонапорные башни превращают в уютные дома

Дом из водонапорной башни. ФОТО: City24

Некогда узкоколейная железная дорога соединяла станции Лийва и Вяэна в Харьюмаа. От станции под названием Сырве, в 20 км от Таллинна, не осталось ничего кроме водонапорной башни, да и та претерпела большие изменения, пишет Kodustiil.

Из водонапорной башни, построенной в 1917 году, признанной памятником архитектуры и являющейся частью сооружений военного-морского крепостного комплекса Петра Великого получилось интересный пятикомнатный жилой дом площадью 195,5м2. На ухоженном участке расположены пруд с фонтаном и баней на берегу.   

Дом из водонапорной башни. ФОТО: City24

В интерьере отреставрированной башни использовано много природного бутового камня, красного кирпича, натурального дерева. Стены оштукатурены.

Дом из водонапорной башни. ФОТО: City24

На первом этаже расположены гостиная, кухня-столовая, санузел, прихожая, котельная и большая терраса площадью 60 м2 с зимним садом. На втором этаже - холл, три спальни, гардеробная, туалет и просторная душевая с сауной.

Дом из водонапорной башни. ФОТО: City24

Вместо резервуара для воды на третьем этаже построили круглую спальню и комнату отдыха. Обогревается дом с помощью земляного теплонасоса. На втором этаже водяной подогрев полов. А в гостиной - оригинальная печь-камин.

Подробности находятся на портале недвижимости City24

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