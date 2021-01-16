Возмущенный читатель: магазин Maxima умышленно обманывает покупателей?

Бывший комиссар отделения полиции Синди Ээди Хаас в четверг проверил кассовый чек и обнаружил, что виноград был пробит дважды. Ранее он находил в чеке товар, который вовсе не покупал.

«В четверг, например, добавили виноград. Одну порцию, помимо той, что мы купили, при этом в строчках были разные количества и суммы», - удивляется Хаас, который подозревает умышленный обман.

Обнаруживший ошибку Хаас обратился в кассу, куда позвали еще одного работника магазина и ошибка в три евро была устранена. «Никто не извинился перед нами и не объяснил, что произошло», - жалуется постоянный покупатель.

Семья Хааса живет в Йыэсуу и посещает магазин Sindi Maxima обычно раз-два в неделю. В последнее время несколько раз ошибку замечали только дома и из-за расстояния на нее махали рукой.

В конце концов, семья пенсионеров решила проверять чек на месте в магазине. «В конце прошлого года был случай, когда мы купили сааремааскую ветчину со скидкой, но на кассе взяли обычную цену. 30 декабря мы обнаружили в чеке хурму, которой в нашей корзине не было», - вспоминает разочарованный покупатель.

Тогда разница в цене была возвращена на месте с помощью нескольких сотрудников, но Хаас обеспокоен данной ситуацией. «У нас, пенсионеров, есть время проверять, но особенно торопятся молодые, которые тут же выбрасывают чеки. Я не думаю, что такие ошибки происходят только с нами», - предупредил Хаас покупателей, отметив, что магазин никогда не совершает ошибок в ущерб себе.

«Вовсе не хочется туда больше ходить, когда всегда надо держать ухо востро, чтобы не стать жертвой обмана, - сказал Хаас, отметив, что помощник, который в последний раз пришел, чтобы выяснить разницу в цене, оказался тем же человеком, который обслуживал их во время предыдущего обмана. - Такое ощущение, что у них есть соглашение или ужасно большая недостача».

Чеки из Sindi Maxima, которые доказывают наличие ошибок. ФОТО: Kristo Niglas

По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель, конкретный случай трудной комментировать, поскольку для этого службе поддержки клиентов надо видеть чеки, чтобы выяснить все обстоятельства. «Мы можем попросить прощения у покупателя за возможные неудобства», - сказала Шапель и дала рекомендации, как вести себя при возникновении возможной ошибки или претензии.

«Поскольку у нас в зависимости от размера магазина еженедельно выставляются сотни и даже тысячи скидочных цен, могут возникнуть случаи, когда, например, на некоторые товары цена в торговом зале не изменится на следующий день после окончания кампании, но скидочная цена больше не будет отображаться в кассовой системе», - приводит пример представитель Maxima. В ситуациях, когда ценник не был изменен из-за человеческой ошибки со стороны персонала магазина, разница в цене в соответствии с хорошей торговой практикой возвращается покупателю, и покупатель получит товар по цене, указанной в торговом зале. Так было и с покупкой ветчины.

«Для этого покупатель должен заметить разницу – это скорее исключения, но все же случается - подойти к информационной стойке магазина или попросить вызвать старшего кассира, чтобы вернуть разницу», - пояснила Шапель.

В случае, если покупатель обнаруживает дома, что при регистрации покупок была допущена какая-то ошибка, его просят вместе с чеком обратиться в магазин. Если это невозможно, надо позвонить на бесплатный номер обслуживания клиентов 800 2121 или написать на адрес электронной почты aadressil klienditugi@maxima.ee.