KredEx: мы предупреждали правительство об ущербе для репутации!

По словам руководителя отдела коммуникаций KredEx Йонаса Керге, еще во вторник фонд приступил к юридическому анализу договора, чтобы выяснить права и обязанности договорных партнеров.

«Вышесказанное необходимо, чтобы осознанно предпринять конкретные шаги. KredEx сформирует точку зрения после завершения анализа. Соответственно, будут также определены конкретные последующие шаги относительно приостановки платежей и расторжения договора», - добавил Керге.

Кредит KredEx на 39,4 миллиона евро, из которых выплачено 19,78 миллиона евро, должен был стать промежуточным финансированием для открытия синдицированного кредита на 102 миллиона евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Luminor. На данный момент известно, что ЕБРР отказался от соглашения в третьем квартале прошлого года. Luminor не подтвердил, есть ли у них как у софинансирующей организации правовое основание для отказа от кредита.

По словам руководителя отдела коммуникаций KredEx, решение о предоставлении кредита Porto Franco было принято правительством, и созыв правительственной комиссии по расследованию этого решения следует только приветствовать.

«KredEx оценил финансовую сторону и финансовую устойчивость бизнес-проекта Porto Franco. Отдельно мы указали, что предоставление кредита в качестве проекта общенационального значения в случае Porto Franco вызывает сомнения, финансовый комитет KredEx не поддержал его, и тогдашнее правление KredEx не поддержало предоставление кредитов на таких условиях», - сказал Керге.

Грядет следственная комиссия

На своем заседании в четверг уходящее правительство поручило госсекретарю создать следственную комиссию, чтобы прояснить обстоятельства, связанные с предоставленным Porto Franco кредитом.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу уточнил на правительственной пресс-конференции, что госсекретарю было поручено представить свою оценку возможностей аннулирования кредита в случае, если будут выявлено противозаконные обстоятельства.

Подозреваемых - под стражу на два месяца

В рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой, подозрения в связи с предоставлением кредита KredEx были предъявлены Хиллару Тедеру и бывшему советнику покидающего должность министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт. В четверг Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил взять Тедера и Крахт под стражу на срок до двух месяцев.

Тедер, согласно подозрению, договорился дать взятку Керсти Крахт за то, что она использует свое положение советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании мер кризисной поддержки KredEx. Взятка не была дана, так как Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками Полиции безопасности.

Крахт была советником министра финансов Мартина Хельме (EKRE), но KredEx находится в ведении Министерства экономики и коммуникаций. Национально важные кризисные решения должны были быть одобрены как правительством, так и советом KredEx, в который входили Рейн Эплер, покидающий свой пост министр окружающей среды, и Арне Рандмаа, советник министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиема.

Эплер признался Postimees, что не может вспомнить все обсуждения, потому что заседаний совета, на которых обсуждались проекты государственной важности, было много - один или два каждую неделю. Он также не был допрошен Полицией безопасности в качестве свидетеля.

По данным Äripäev, Керсти Крахт могла направлять работу KredEx через члена наблюдательного совета Арне Рандмаа.