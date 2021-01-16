Март Хельме: в ближайшие три-шесть месяцев людей ожидает много неприятных сюрпризов

По словам Хельме, он оглядывается на события этой недели с двоякими чувствами. «С одной стороны, конечно, есть осадок на душе из-за того, что с партнерами по коалиции поступили так низко и неправильно, - сказал он. - С другой стороны, у нас в коалиции были серьезные разногласия, и они усугублялись. Около месяца назад мы серьезно обсуждали, выходить ли нам из этой коалиции. Это демонстрирует, что такая коалиция распалась бы рано или поздно».