Сб, 16.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Эстония
  • Март Хельме: в ближайшие три-шесть месяцев людей ожидает много неприятных сюрпризов
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Март Хельме: в ближайшие три-шесть месяцев людей ожидает много неприятных сюрпризов

Март Хельме в Пайде. ФОТО: Kuido Saarpuu

На этой неделе в Эстонии рухнула коалиция Центристской партии, EKRE и «Отечества» и вместо нее к власти пришел союз реформистов с центристами. Сегодня, 16 января, вице-председатель EKRE Март Хельме рассказал сторонникам о том, что было и что ждет в будущем, передает Järva Teataja.

По словам Хельме, он оглядывается на события этой недели с двоякими чувствами. «С одной стороны, конечно, есть осадок на душе из-за того, что с партнерами по коалиции поступили так низко и неправильно, - сказал он. - С другой стороны, у нас в коалиции были серьезные разногласия, и они усугублялись. Около месяца назад мы серьезно обсуждали, выходить ли нам из этой коалиции. Это демонстрирует, что такая коалиция распалась бы рано или поздно».

Март Хельме предсказал, что с новым правящим союзом многое изменится в жизни Эстонии. «В течение следующих трех-шести месяцев людей будет ждать много неприятных сюрпризов», - предположил он.

Хельме заявил, что EKRE по-прежнему сильна как партия, но ввиду предстоящих выборов все-таки еще следует улучшить форму. «Осмелюсь предсказать, что в нескольких других партиях сейчас существует очень серьезная внутренняя напряженность, и их люди будут все больше смотреть в нашу сторону и переходить на сторону EKRE», - сказал он.

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