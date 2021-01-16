Разочаровавшиеся в правительстве бизнесмены начали поиски нового министра

«EVEA ожидает, что новое правительство в этом вопросе совершит крутой поворот и восстановит конструктивный и открытый диалог с организациями, представляющими бизнес. Ключевая роль в этом принадлежит министру, отвечающему за предпринимательство, который должен быть в правительстве представителем предпринимателей и особенно малых и средних предприятий», - сказал президент EVEA Хейки Ритс.

По словам Ритса, не каждый политик или высокопоставленный чиновник подходит на эту должность, поскольку она предполагает понимание того, какую роль предприниматели играют в обществе как работодатели, налогоплательщики и создатели государственного богатства. Она также требует понимания того, что у малого и большого бизнеса очень разные потребности и проблемы.

Во время коронакризиса многие предприятия и представляющие их организации столкнулись с тем, что государственные мужи не хотят разговаривать с ними или считаться с тем, что в спешке рождаются решения, которые наносят ущерб деловой среде, а меры кризисной помощи принимаются за закрытыми дверями и зачастую без учета реальных потребностей.

EVEA призывает предпринимателей выдвигать подходящих новой коалиции кандидатов - как политиков, так и специалистов.

«Мы считаем, что для нового правительства было бы полезно, если бы на этой должности был человек, завоевавший доверие предпринимателей. Поищем кандидатов вместе, и, кто знает, может быть, обещанное изменение политической культуры позволит партнерам по коалиции принять некоторые из вариантов, предлагаемых предпринимателями?» объявила ассоциация в своем призыве, добавив, что ожидает предложений на странице или на сайте EVEA в Facebook до 17 января.