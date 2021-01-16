Социал-демократы: носителей вируса коррупции нельзя пускать во власть

«Коррупцию, которая является самым настоящим вирусом, можно победить при помощи четких правил и эффективного надзора. И совершенно элементарной должна стать самоизоляция носителей этого вируса. Создаваемая коалиция по этой теме до сих пор предпочитала не говорить или же давала лишь невнятные ответы. Так этот поразивший политику вирус не убить», – сказал председатель Совета уполномоченных и бывший спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

«Социал-демократы приветствуют развал правительства, которое раскалывало наше общество. Но политический кризис никуда не делся. И для его преодоления нужно восстановить доверие и наладить сотрудничество не только между партнерами по коалиции, но и другими политическими силами и гражданским обществом», – отмечается в заявлении.

«Рождение нового правительства не перечеркнет грандиозный коррупционный скандал вокруг Центристской партии. Его тень будет омрачать не только деятельность создаваемой коалиции, но и подрывать доверие ко всему государству. Для успешного выхода из кризиса самое важное – восстановить доверие к управлению государством, и это – первоочередная задача новой коалиции, а также Рийгикогу», – подчеркивают социал-демократы.

Для искоренения в обществе коррупции социал-демократы предлагают следующие конкретные меры:

- Участие в правительстве политиков, подозреваемых в коррупции, должно быть исключено.

- Центристская партия должна отозвать из производства Рийгикогу проект о ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий.

- Необходимо расширить полномочия Комиссии по надзору за финансированием партий, реализовав соответствующие предложения комиссии и канцлера юстиции.

- В Рийгикогу нужно создать следственную комиссию по надзору за законностью, целесообразностью и эффективностью антикризисных мер поддержки предпринимательства.

- Следует обнародовать все принимаемые в различных сферах антикризисные меры и их критерии.

- Необходимо установить финансовый потолок для избирательных кампаний.