Pfizer: задержки с поставкой вакцины продлятся всего неделю

Компании подчеркнули, что за счет расширения производства они cмогут значительно увеличить поставки вакцин во втором квартале этого года.
Однако на следующей неделе поставки будут временно сокращены для подготовки к расширению производства. В частности, это относится к производству на заводе в Бельгии.
Pfizer и BioNTech пообещали, что поставки в Европейский Союз вернутся в график к 25 января и увеличатся с середины февраля.
Pfizer объявила в пятницу, что задержки продлятся 3-4 недели. Это вызвало протест в Евросоюзе.
Обеспокоенность по поводу поставок немедленно выразили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания.
Служба здравоохранения Финляндии сообщила в пятницу, что на следующей неделе вакцины Pfizer-BioNTech будет отправлено получит почти на 10 000 доз меньше, чем ожидалось.