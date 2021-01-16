Спустя неделю вновь на дистанционное обучение: ученики нескольких школ заразились коронавирусом

Сегодня, 16 января, Вильяндиская гимназия в соцсетях сообщила, что тест на коронавирус одного ученика оказался положительным. В последний раз этот ученик был в школе в начале недели и тогда он чувствовал себя хорошо. Как только у него появились симптомы заболевания, он сразу остался дома, пишет Sakala.

Вильяндиская гимназия. ФОТО: Elmo Riig

Согласно распоряжению Департамента здоровья, близкие контакты ученика отправлены на самоизоляцию на одну неделю. Всю школу переводить на дистанционное обучение на данный момент не видят необходимости. Также на самоизоляцию отправляются учителя, которые вели уроки у зараженного учителя. Другие учителя информированы об этом инциденте, в любой момент в школе готовы перейти на дистанционное обучение или внедрить гибридное обучение. На данный момент ни у кого из близких контактов симптомов заболевания нет.

Также коронавирус был обнаружен у ученика средней школы Парксепа (Вырумаа). По распоряжению Департамента здоровья, в пятницу близкие контакты ученика были отправлены домой, в том числе и учителя, передает Lõuna-Eesti Postimees.

В профилактических целях ученики 4-12 классов переведены на дистанционное обучение с 18 по 22 января. Ученики 1-3 классов продолжат учиться в школе с 8 до 12. Если родитель не хочет отправлять ребенка в школу, ученик может продолжить дистанционное обучение. Родитель должен сообщить о своем решении классному руководителю.

Пайдеская основная школа Хаммербека ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Также вчера стало известно, что ученик основной школы Хаммербека заражен коронавирусом. Поскольку среди близких контактов оказались также десять учителей, было решено частично перевести школу на дистанционное обучение, поскольку найти замену такому количеству педагогов невозможно, пишет Järva Teataja.

На дистанционное обучение переходят ученики 5-8 классов, а ученики 1-4 классов и 9 класса продолжат ходить в школу. Дистанционное обучение продолжится две недели и ученики должны вернуться в школу 27 января.