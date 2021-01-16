Галерея ⟩ Вот это ажиотаж! Люди со всей Эстонии приехали посмотреть на скандальный памятник

Если на общем снимке почти полсотни людей, за кадром осталась еще половина приехавших посмотреть на неоднозначный памятник.

Из такого большого скопления людей находящийся напротив памятника семейный центр извлек пользу: открыл дворовое кафе, в котором все желающим предлагали приобрести теплые пирожки и горячие напитки.

«Безумный интерес со стороны людей! Первых людей увидели здесь в семь утра, - рассказала работница кафе Маргит Нурмеотс-Орас. - Мы уже несколько дней наблюдаем, как много людей сюда приходит. Мы подумали, что воспользуемся случаем, откроем кафе и предложим в морозы что-то теплое: пирожки с грибами, чай и бульон».

Скандальный памятник пообещали убрать

Как ранее сообщала газета Sakala, вдова известного певца Яака Йоала и собственница патента на его имя потребовала от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоала, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.

«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.

По мнению Майре Йоала, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала.

Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоала.

«Я ей искренне сочувствую, потому что она дрогнула под давлением СМИ. Жаль, что это произошло, потому что изначально она была согласна», - сказал Кармин, признавшись, что его тоже достали все сплетни и домыслы по поводу скульптуры.