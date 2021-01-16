Суд над виновником ДТП с тремя погибшими: на заседании показали видео с авторегистраторов полиции

В пятницу в Курессаареском суде вновь рассматривалось дело о смертельном ДТП на Сааремаа, в результате которого погибли трое, в том числе и восьмимесячный ребенок.

Полицейские Койт Пруунлеп и Индрек Нуут почти за десять километров до места аварии зафиксировали скорость автомобиля в 138 км/ч.

Бортовая камера патрульного автомобиля запечатлела, как мимо стоящей на обочине патрульной машины пролетела серебристая Audi, которую полицейские стали преследовать, пишет Saarte Hääl.

Audi так быстро исчезла из вида, что больше в поле зрения не появлялась. Вскоре видно, что полиция проверяется свернувший на второстепенную дорогу похожий автомобиль, сидящая в котором женщина махнула рукой в сторону Куйвасту.

Когда полицейские вернулись в патрульный автомобиль, они сообщили находящемуся впереди патрулю, что серебристая Audi едет в их сторону.

В следующий момент на видео уже запечатлено, что Нуут и Пруунлеп подъезжают к месту аварии. Когда видео дошло до момента, когда на экране появилось место происшествия, защитница Рейнарта Ану Тоомемяги попросила поставить видео на паузу и указала на светлые следы на дороге, которые пересекают две сплошные линии, и отметила, что это место, откуда автомобиль Volvo, вероятно, начинал совершать маневр.

Прокурор не согласился и сказал, что по этому видео невозможно сказать, откуда кто поворачивал.

Страшные кадры

Также было воспроизведено видео с бортовой камеры патруля, который получил сообщение о двигавшемся в их сторону Audi. Патрульная машина Сильвара Раттаса и Урсулы Рахник на месте происшествия остановилась прямо возле Volvo. Над машиной суетятся много спасателей, которые срезают с Volvo крышу. Там же бегают сотрудники бригады скорой помощи, которые подготавливают носилки. Вскоре из Volvo достают единственную выжившую, которую передают медикам.

Тут же из машины достают люльку, которая накрыта синим одеялом. Защитница обращает внимание на обстоятельство, что находившуюся в машине слева люльку вытаскивают с правой стороны.

Защитница Ану Тоомемяги захотела предоставить суду в качестве доказательства сделанные на месте событий фотографии Ирины Мяги. По мнению защитницы, на одном снимке видно, что на дороге есть следы, напоминающие следы от торможения.

По ее словам, сверху следы не видно, но фотограф сделал снимки сбоку. Прокурор Амур возразил, что поскольку экспертиза установила траекторию движения Audi, более светлые и более темные места на асфальте, на которые ссылалась защитница, не соответствовали движению Audi.

Также оспаривается заключение экспертизы, согласно которому авария бы все равно произошла, даже если бы Volvo не прервала маневр и повернула бы после окончания двойной сплошной линии. Защитница пришла к выводу, что это не соответствует действительности и доказательства нуждаются в дополнительном разъяснении, но суд не удовлетворил ходатайство защиты.

Прокурор Райнер Амур предоставил суду присланные Институтом судебной экспертизы Эстонии (EKEI) фотографии пробирки с кровью Андреса Рейнарта, защитной наклейки и защитной сумки - всего четыре фотографии, подтверждающие, что образец попал в EKEI в целости и сохранности.

Прокурор также предоставил суду полученную из Куресаареской больницы информацию, какие лекарства были введены Андресу Рейнарту после аварии.

Он отметил, что, согласно ответам больницы, Андресу Рейнарту не давали никаких спиртосодержащих препаратов, которые могли бы повлиять на установленное в крови содержание алкоголя в 3,51 промилле и на более поздней стадии - 1,82 промилле.

Следующее заседание состоится 12 февраля.