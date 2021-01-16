В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция. Двое задержаны
Немецкая полиция задержала двух человек в аэропорту Франкфурта, где проходит полицейская спецоперация, сообщают немецкие СМИ. Еще одного ищут.
По предварительным данным, операция проходит в связи с обнаружением бесхозного багажа.
Как говорится в "Твиттере" аэропорта, в настоящее время закрыта часть первого терминала, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.
Due to an ongoing police operation, parts of Terminal 1, the regional train station and the crossing to the long-distance train station are currently closed at Frankfurt Airport. Passengers are asked to follow the instructions of the security staff on site. pic.twitter.com/5EtfEyYkuU— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 16, 2021
Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.
Полиция аэропорта сообщила, что багаж осмотрели, и он признан безопасным, однако операция продолжается.
Там также попросили не публиковать видеозаписи с места происшествия и пообещали предоставить дополнительную информацию, как только она появится.
Aktuell polizeilicher Einsatz am #Flughafen #Frankfurt im Zusammenhang mit einem herrenlosen Gepäckstück. Dieses hat ich zwischenzeitlich als harmlos herausgestellt. Fahndungsmaßnahmen durch Bundes- und Landespolizei. Teilbereiche gesperrt.— Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021
Wir berichten weiter.#FRA160121 pic.twitter.com/MNpw71Zral
Вечером в субботу в аэропорту Франкфурта приземлился рейс "Аэрофлота" из Москвы.
Одна из пассажирок сообщила Би-би-си, что находится на паспортном контроле более трех часов.
По ее словам, там же находятся пассажиры нескольких прибывших рейсов.
Аэропорт Франкфурта является одним из крупнейших в мире авиационных хабов.