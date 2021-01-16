ФОТО: BBC News

Немецкая полиция задержала двух человек в аэропорту Франкфурта, где проходит полицейская спецоперация, сообщают немецкие СМИ. Еще одного ищут.

По предварительным данным, операция проходит в связи с обнаружением бесхозного багажа.

Как говорится в "Твиттере" аэропорта, в настоящее время закрыта часть первого терминала, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.

Due to an ongoing police operation, parts of Terminal 1, the regional train station and the crossing to the long-distance train station are currently closed at Frankfurt Airport. Passengers are asked to follow the instructions of the security staff on site. pic.twitter.com/5EtfEyYkuU — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 16, 2021

Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.

Полиция аэропорта сообщила, что багаж осмотрели, и он признан безопасным, однако операция продолжается.

Там также попросили не публиковать видеозаписи с места происшествия и пообещали предоставить дополнительную информацию, как только она появится.

Aktuell polizeilicher Einsatz am #Flughafen #Frankfurt im Zusammenhang mit einem herrenlosen Gepäckstück. Dieses hat ich zwischenzeitlich als harmlos herausgestellt. Fahndungsmaßnahmen durch Bundes- und Landespolizei. Teilbereiche gesperrt.

Wir berichten weiter.#FRA160121 pic.twitter.com/MNpw71Zral — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Вечером в субботу в аэропорту Франкфурта приземлился рейс "Аэрофлота" из Москвы.

Одна из пассажирок сообщила Би-би-си, что находится на паспортном контроле более трех часов.

По ее словам, там же находятся пассажиры нескольких прибывших рейсов.