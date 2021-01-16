Фото ⟩ Два случая за неделю: в еще одном доме призрения вспыхнул пожар

Член правления Коэруского центра призрения Терье Тедер сказала, что около десяти вечера в среду один из жильцов Пайдеского центра призрения поджег матрас на своей кровати. Как передал Спасательный департамент, в 22.17 в Центр тревоги поступило сообщение, что в доме призрения на улице Мюнди в Пайде загорелась постель. По мнению спасателей, жилец уснул с сигаретой и поджег матрас.

«Человек целый день смотрел у себя в комнате телевизор, вдохновился увиденным в новостях пожаром и поджег свою постель», - пояснила Тедер, имея в виду пожар, вспыхнувший в пансионате Мяннику в Ида-Вирумаа.

По словам Тедер, пострадал только матрас. Сотрудники центра быстро оказались на месте и потушили возгорание. «К тому времени, когда на место прибыли сотрудники Спасательного департамента, матрас потушили своими силами, спасатели пенным огнетушителем окончательно ликвидировали возгорание и проветрили в помещениях. К 22.45 инцидент завершился», - пояснила она.

Наряду со спасателями на место также прибыла скорая помощь.

Тедер отметила, что в здании запрещено курить. «Сотрудники могут, конечно, забрать у подопечных спички, но они бывают за пределами центра, покупают их или получают от кого-нибудь», - сказала она и добавила, что центр будет внимательнее следить за своими подопечными.