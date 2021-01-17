Галерея ⟩ В Вене около десяти тысяч человек протестовали против коронавирусных ограничений
Демонстрация противников ограничительных мер против распространения коронавируса прошла в субботу в Вене, пишет Postimees.
Демонстрация противников ограничительных мер против распространения коронавируса прошла в субботу в Вене, пишет Postimees.
Как сообщил РИА Новости представитель венской полиции Маркус Дитрих, в акции прияло участие около 10 тысяч человек; согласно данным организаторов, число участников составило до 50 тысяч.
Протестующие были возмущены как канцлером Себастьяном Курцем, так и СМИ. С марта в Австрии действуют уже третьи меры по закрытию, при этом были закрыты магазины, концертные залы и театры, спортивные центры и школы.
Третий жесткий локдаун из-за коронавируса в Австрии должен закончиться 24 января. Не исключено, что власти продлят карантин, соответствующее решение должны принять в эти выходные.
«Число смертей, о которых нам сообщают, - это чушь. Я не хочу, чтобы мы закончили как Китай, где нет права что-либо делать», - сказала AFP женщина, принимавшая участие в акции протеста. Люди вышли с австрийскими флагами под слоганом: "Вы - болезнь. Мы лекарство".
В демонстрации принял участие, в частности, ультраправый бывший заместитель госсекретаря Хайнц-Кристиан Штрахе, который ушел в отставку в 2019 году после того, как был уличен в коррупционных связях с Россией.