50 деревянных саркофагов: Египет сообщил о крупной археологической находке

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что работающая в Саккаре группа ученых под руководством известного египтолога Захи Хавасса недавно сделала крупное археологическое открытие.

Археологи обнаружили более 50 деревянных саркофагов, захороненных в погребальных шахтах на глубине 10 – 12 м. Они относятся к эпохе Нового царства – периоду высшего расцвета Древнего Египта, длившегося с XVI по XI века до н.э.

Сообщается, что ученым удалось обнаружить поминальный храм в честь жены фараона Тети. Также они нашли руины трех кирпичных складов.

Саккара, древнеегипетский город мертвых, где находится более дюжины пирамид, монастырей и мест захоронения животных, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ноябре в Саккаре было обнаружено более сотни неповрежденных саркофагов, что стало крупнейшей подобной находкой года. Гробам было более 2500 лет, и они принадлежали высокопоставленным чиновникам египетского государства.

В то время министр туризма Халед аль-Анани сказал, что в Саккаре ожидаются новые открытия.

Египет надеется, что впечатляющие археологические находки также подстегнут туристический сектор страны, который находится в затруднительном положении после восстания 2011 года.