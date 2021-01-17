Компания Eurostar находится в критическом состоянии из-за сокращения пассажиропотока

До недавнего времени Eurostar был символом европейского высокоскоростного железнодорожного сообщения, но из-за кризиса с коронавирусом на его платформах в Париже, Лондоне и Брюсселе воцарилась тишина.

Маршрут Лондон-Париж в настоящее время отправляется только один раз в день, при том, что до коронавируса в часы пик было два отправления в час.

"Я очень беспокоюсь за Eurostar", - сказал Кристоф Фанише, мажоритарный акционер Eurostar и член правления французской железнодорожной компании SNCF.

«Компания находится в критическом состоянии, я бы сказал, даже в очень критическом», - добавил Фанише, возглавляющий подразделение по пассажирским перевозкам SNCF Voyaguers.

Он отметил, что в 2020 году количество пассажиров упало на 85 процентов, и компания сейчас «под капельницей» и нуждается в дополнительных деньгах, чтобы избежать банкротства.

Между тем, коронавирусные ограничения становятся все более жесткими. Франция заявила в четверг, что пассажиры из Великобритании должны оставаться на карантине в течение семи дней. По окончании карантина они также должны пройти тест.

Соединенное Королевство ввело систему карантина еще раньше.

По словам Фанише, одна из проблем зарегистрированного в Лондоне концерна заключается в том, что британское правительство рассматривает его как французскую компанию, а французское правительство - как британскую, что затрудняет получение помощи.