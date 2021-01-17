Вс, 17.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • Компания Eurostar находится в критическом состоянии из-за сокращения пассажиропотока
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Компания Eurostar находится в критическом состоянии из-за сокращения пассажиропотока

Eurostari esimene väljumine Brüsselist pärast Brexitit. Ettevõte on pankroti äärel, kuna Briti valitsus näeb seda Prantsuse firmana ja Prantsuse valitsus Briti firmana. ФОТО: Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com

Железнодорожная компания Eurostar, которая связывает Лондон с Парижем и Брюсселем, находится в чрезвычайно сложной ситуации после прекращения движения между Великобританией и Европой, предупредил топ-менеджер компании.

До недавнего времени Eurostar был символом европейского высокоскоростного железнодорожного сообщения, но из-за кризиса с коронавирусом на его платформах в Париже, Лондоне и Брюсселе воцарилась тишина.

Маршрут Лондон-Париж в настоящее время отправляется только один раз в день, при том, что до коронавируса в часы пик было два отправления в час.

"Я очень беспокоюсь за  Eurostar", - сказал Кристоф Фанише, мажоритарный акционер Eurostar и член правления французской железнодорожной компании SNCF.

«Компания находится в критическом состоянии, я бы сказал, даже в очень критическом», - добавил Фанише, возглавляющий подразделение по пассажирским перевозкам SNCF Voyaguers.

Он отметил, что в 2020 году количество пассажиров упало на 85 процентов, и компания сейчас «под капельницей» и нуждается в дополнительных деньгах, чтобы избежать банкротства.

Между тем, коронавирусные ограничения становятся все более жесткими. Франция заявила в четверг, что пассажиры из Великобритании должны оставаться на карантине в течение семи дней. По окончании карантина они также должны пройти тест.

Соединенное Королевство ввело систему карантина еще раньше.

По словам Фанише, одна из проблем зарегистрированного в Лондоне концерна заключается в том, что британское правительство рассматривает его как французскую компанию, а французское правительство - как британскую, что затрудняет получение помощи.

В настоящее время компания ведет переговоры о предоставлении ссуды с британским правительством и может также получить денежные вливания от акционеров.

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